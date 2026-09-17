फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बड़ी कार्रवाई, PWD ने हटाए अवैध कब्जे; लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के दस्ता ने साहूपुरा गांव में बल्लभगढ़-जवां रोड पर मकानों के आगे बनाए अवैध निर्माणों को अर्थमूवर से तोड़ दिया। यहां पर दोनों तरफ दर्जन भर अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। इन अवैध निर्माणों के कारण सड़क पर दो वाहनों को बचाव नहीं होता था।

बल्लभगढ़ से जवां को जाने वाली सड़क पर साहूपुरा गांव में दोनों तरफ ग्रामीणों ने अपने मकानों के आगे बैठने के लिए अवैध रूप से चबूतरे बनाए हुए थे। कुछ लोगों ने टीन शेड डाले हुए थे। लोगों ने किया अवैध निर्माण ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए बनाई गली नाली को भी पार करके अवैध निर्माण किए हुए थे। इन अवैध निर्माणों के कारण वाहनों को क्रास करने के कारण लंबा ट्रैफिक जाम भी लग जाता था। क्योंकि एक ही वाहन निकलता था। यदि किसी के अवैध निर्माण से कोई वाहन टकरा जाता तो ग्रामीण झगड़ा करने पर उतारू हो जाते थे।

इस बारे में कई बार लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से शिकायत की थी। स्कूल बसों को आने-जाने में काफी परेशानी होती थी। कई बार छोटे बच्चे न तो समय पर स्कूल और न ही स्कूल से घर पहुंच पाते थे।