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हरियाणा सरकार के आदेश के खिलाफ हड़ताल पर बैठेंगे पटवारी-तहसीलदार और कानूनगो

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 08:41 AM (IST)

फरीदाबाद में पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो आज शुक्रवार को हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल हरियाणा सरकार के इंतकाल का काम दोबारा शुरू करने के आदेश के खिलाफ की जा रही है।

AI जनरेटेड।

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HighLights

  1. पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो आज करेंगे हड़ताल।

  2. हरियाणा सरकार के इंतकाल आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।

  3. फरीदाबाद के सेक्टर-12 टाउन पार्क में प्रदर्शन।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में आज शुक्रवार को पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो हड़ताल करेंगे। इंतकाल का काम दोबारा शुरू करने को लेकर आए हरियाणा सरकार के आदेश के बाद पटवारी हड़ताल कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो सेक्टर-12 टाउन पार्क में सुबह 10 बजे से हड़ताल पर बैठेंगे।

लोगों को राहत देने के लिए आया आदेश

हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए राजस्व विभाग के कामकाज में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार द्वारा जून 2026 में 'पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0' और 'ऑटो म्यूटेशन' (स्वचालित इंतकाल) प्रणाली की आधिकारिक शुरुआत कर दी गई है।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी हो गई है। नए आदेश के अनुसार, अब जैसे ही किसी संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी, उसका इंतकाल (म्यूटेशन) स्वतः ही ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा।

 

 

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