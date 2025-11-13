Language
    दस घंटे तक चली एनएसजी और एनआईए की पूछताछ, खंदावली में मिली इको स्पोर्ट्स का निकला 'धौज कनेक्शन'

    By Deepak Kumar PandeyEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:05 AM (IST)

    एनएसजी और एनआईए ने दस घंटे तक पूछताछ की। खंदावली में मिली इको स्पोर्ट्स गाड़ी का संबंध धौज से पाया गया है, जिससे जांच का दायरा बढ़ गया है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए लगातार काम कर रही हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके।

    देर रात तक खंदावली गांव में जुटी रही जांच एजेंसियों की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खंदावली में मिली आतंकी उमर नबी बट के नाम से रजिस्टर्ड इको स्पोर्ट्स कार को लेकर एनआईए और एनएसजी ने करीब दस घंटे तक दो लोगों से पूछताछ की। इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद रही।

    टीम ने कार के सभी पार्ट्स को भी चेक किया। सूत्रों के अनुसार इस गाड़ी को धौज में रहने वाला युवक अपने जीजा के यहां खड़ी करके गया था। जो व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके गया था, वो उमर का ड्राइवर है। ड्राइवर की बहन खंदावली गांव में रहती है।

    पुलिस को जब गाड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर आस पास के चार घरों को खाली करवाया। पुलिस को गाड़ी में विस्फोटक होने का अंदेशा था।

    वहीं, जांच टीमों ने प्लाट मालिक और गाड़ी खड़ी करने वाले उसके साले को हिरासत में लेकर दस घंटे पूछताछ की। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करके जाने वाला युवक अल फलाह यूनिवर्सिटी में डाॅ. मुजम्मिल ओर उमर के संपर्क में था। आधी रात के बाद जांच चलती रही।

