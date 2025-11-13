दस घंटे तक चली एनएसजी और एनआईए की पूछताछ, खंदावली में मिली इको स्पोर्ट्स का निकला 'धौज कनेक्शन'

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खंदावली में मिली आतंकी उमर नबी बट के नाम से रजिस्टर्ड इको स्पोर्ट्स कार को लेकर एनआईए और एनएसजी ने करीब दस घंटे तक दो लोगों से पूछताछ की। इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद रही।

टीम ने कार के सभी पार्ट्स को भी चेक किया। सूत्रों के अनुसार इस गाड़ी को धौज में रहने वाला युवक अपने जीजा के यहां खड़ी करके गया था। जो व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके गया था, वो उमर का ड्राइवर है। ड्राइवर की बहन खंदावली गांव में रहती है।