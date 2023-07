Faridabad: मोटे मुनाफे के चक्कर में दुकानदार लुटा बैठा 25 लाख रुपये, तनाव में आकर की आत्महत्या की कोशिश

ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर कुछ लोगों ने जवाहर कालोनी के रहने वाले अमन कुमार नाम के कन्फेक्शनरी दुकानदार से 25 लाख रुपये हड़प लिए। उन्होंने दुकानदार को मोटे मुनाफे का झांसा देकर अपनी बातों में फंसाया था। उसे बाद में पता चला कि वे सट्टे में उसका पैसा उड़ा रहे थे। जब दुकानदार ने आत्महत्या की कोशिश की तो उसके परिवार वालों का इसकी जानकारी हुई।

पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है।

