Faridabad: 15 दिन से लापता पत्नी मिली दोस्त के घर, बुलाने गया तो छत से गिरकर संदिग्ध हालात में हुई मौत

Faridabad Crime News प्रेस कॉलोनी में मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरने पर युवक की मौत हो गई। उसकी बहन पत्नी व दोस्त पर हत्या का आरोप लगा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक का नाम सोनू उम्र 32 साल थी। वे पर्वतीय कॉलोनी में रहते थे और ड्राइविंग करते थे।

15 दिन से लापता पत्नी मिली दोस्त के घर, बुलाने गया तो छत से गिरकर संदिग्ध हालात में हुई मौत

Your browser does not support the audio element.

फरीदबााद, जागरण संवाददाता। प्रेस कॉलोनी में मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरने पर युवक की मौत हो गई। उसकी बहन पत्नी व दोस्त पर हत्या का आरोप लगा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक का नाम सोनू उम्र 32 साल थी। वे पर्वतीय कॉलोनी में रहते थे और ड्राइविंग करते थे। उनकी बहन सोनिया ने बताया कि जनवरी 2023 में सोनू ने प्रेम विवाह किया था। 15 दिन पहले उनकी पत्नी लापता हो गई थी। सोनू उसे अपने स्तर पर काफी तलाश कर रहे थे, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगा। दोस्त के साथ रह रही थी पत्नी मंगलवार शाम सोनू को पता चला कि उसकी पत्नी प्रेस कॉलोनी में उसके ही दोस्त के साथ रह रही है। यह पता चलने पर सोनू मंगलवार शाम प्रेस कॉलोनी में दोस्त के घर पहुंच गए। सोनिया का कहना है कि वहां छत पर सोनू की उसके दोस्त के साथ कहासुनी हुई। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। क्या कह रही पुलिस? हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनू को गिराया गया या वे दुर्घटनावश गिरे यह जांच का विषय है। थाना सारन प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Geetarjun