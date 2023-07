कहानी लिखने की चाह ने जेल पहुंचाया, अनुभव लेने के लिए बदमाशों के साथ की लूट; पकड़े जाने पर हुआ गलती का अहसास

अनुभव के आधार पर लूट की कहानी लिखने की चाह ने एक लेखक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। काफी समय से लूट का वास्तविक अनुभव लेने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने अपने मन की बात अपने दोस्त कृष्णा से बताई थी। कृष्णा ने उससे वादा किया था कि एक दिन उसे लूट का वास्तविक अनुभव जरूर कराएगा।

कहानी लिखने की चाह ने जेल पहुंचाया

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। अनुभव के आधार पर लूट की कहानी लिखने की चाह ने एक लेखक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लूट का अनुभव लेने के लिए वह बदमाशों के साथ शामिल हुआ। उनके साथ मिलकर एक फैक्ट्री में लूट कर डाली। अब वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि सच्चाई और कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। पकड़े जाने की नहीं की कल्पना अपनी कहानी में उसने कल्पना ही नहीं की थी कि वह पकड़ा भी जाएगा। क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 ने डबुआ पाली रोड स्थित संजना टूल फैक्ट्री के मालिक के साथ 21 जून को हुई लूट मामले में दो अन्य आरोपितों के साथ एकता कालोनी रोहतक के इरशाद को भी पकड़ा है। इरशाद ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि वह लेखक है और शार्ट फिल्मों के लिए कहानी लिखता है। लूट का लेना चाहता था अनुभव उसके द्वारा लिखी गई कहानियों का नाट्य-रूपांतरण यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है। पिछले कुछ समय से वह गैंग्स आफ वासेपुर फिल्म जैसी कहानी लिखना चाह रहा था। इसलिए काफी समय से लूट का वास्तविक अनुभव लेने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे मालूम था कि उसका दाेस्त कृष्णा इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करता है। इसलिए उसने अपने मन की बात उसे बताई थी। कृष्णा ने उससे वादा किया था कि एक दिन उसे लूट का वास्तविक अनुभव जरूर कराएगा। आखिर कृष्णा ने अपने दोस्त शैलेंद्र के साथ मिलकर फैक्ट्री में लूट का षड्यंत्र रचा। जब इस बारे में इरशाद को बताया तो वह बहुत खुश हुआ। पूरे षड्यंत्र में इरशाद ने सक्रियता से शामिल हुआ। लूट में सफल होने क बाद साथियों की पार्टी फैक्ट्री मालिक को धमकाने, बंधक बनाने और सामान लूटकर भागने में उसने पूरा सहयोग किया। लूट में सफल हाेने के बाद वह काफी खुश हुआ और साथियों को इसके लिए पार्टी भी दी। चूंकि वह केवल अनुभव लेने के लिए इसमें शामिल हुआ था, इसलिए लूट में हिस्सा भी नहीं लिया। अब पकड़े जाने पर जब उसे पता चला कि लूट के मामले में कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है तो वह काफी पछता रहा है। उसने क्राइम ब्रांच अधिकारियों से कहा कि अति उत्साह के कारण उसने बड़ी गलती कर दी।

