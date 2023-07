फरीदाबाद में मां की ममता तार-तार, एक माह की बच्ची को लावारिस झूले में छोड़ गई महिला

फरीदाबाद के मिरैकल चैरिटेबल सोसाइटी के बाहर एक महिला अपनी एक माह की बच्ची को पालना में लावारिस छोड़ गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिमरन ने बताया कि शहर में काफी संख्या में नवजात बच्चियां लावारिस मिल रही थी। सोसाइटी ने मुख्य गेट के पास एक पालना लगवा दिया ताकि लोग बच्चियों को इधर-उधर फेंकने की बजाय वहां रख सकें।

एक माह की बच्ची को लावारिस झूले में छोड़ गई महिला

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। सूरजकुंड थाना क्षेत्र स्थित मिरैकल चैरिटेबल सोसाइटी के बाहर एक महिला अपनी एक माह की बच्ची को पालना में लावारिस छोड़ गई। सोसाइटी की निदेशक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पालना में पड़ी हुई थी बच्ची सोसाइटी की निदेशक सिमरन लांबा ने बताया कि शाम पौने आठ बजे सूचना मिली कि सोसाइटी के मेन गेट पर पालना में एक बच्ची पड़ी हुई है। उन्होंने वहां तैनात गार्ड से पता किया तो जानकारी मिली कि एक महिला बच्ची को लेकर आई थी। उसे पालने में डालकर चली गई। सिमरन ने इस संंबंध में तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दर्ज किया केस पुलिस ने मौके पर जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिमरन ने बताया कि शहर में काफी संख्या में नवजात बच्चियां लावारिस मिल रही थी। इसलिए उनकी सोसाइटी ने मुख्य गेट के पास एक पालना लगवा दिया, ताकि लोग बच्चियों को इधर-उधर फेंकने की बजाय वहां रख सकें। उनकी सोसायटी लावारिस बच्चों की देखभाल करती है।

