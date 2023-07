Faridabad: कुत्ता काटने की शिकायत करने पहुंचे, मालिकों ने लाठी-डंडों से की पिटाई; तीन पहुंचे अस्पताल

दीनानाथ और उसके भांजे राज ने विकास को बचाने की कोशिश की हमलावरों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इस हमले में दीनानाथ के भाई शुभम विकास और भांजे राज को गंभीर चोट आई। उन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

कुत्ता काटने पर हुआ बवाल, तीन पहुंचे अस्पताल।

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। फरीदाबाद नवीन नगर में कुत्ते के काटने पर हुए झगड़े ने तीन लोगों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया। कुत्ते के मालिक ने साथियों के साथ उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विनय नगर के रहने वाले दीनानाथ विश्वशर्मा ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले अमरनाथ के पालतू कुत्ते ने उसके भाई विकास को काट लिया था। वह भाई विकास और भांजे राज को साथ लेकर अमरनाथ के घर गया। उससे विकास की मरहम पट्टी कराने के लिए कहा। इस पर अमरनाथ, उसकी पत्नी और बेटा गाली-गलौज करने लगे। रात में फिर आरोपित पक्ष पहुंच गया लाठी-डंडों के साथ बात बढ़ती देख दीनानाथ अपने भाई और भांजे को लेकर वहां से आ गया। उसने अपने भाई की मरहम पट्टी कराई और टीका लगवाया। रात करीब साढ़े दस बजे उसने गली के बाहर शोर सुना तो वह घर से बाहर निकला। उसने देखा कि अमरनाथ 10-12 लोगों के साथ विकास को पीट रहे थे। उनके हाथों में लाठी-डंडे थे। दीनानाथ और उसके भांजे राज ने विकास को बचाने की कोशिश की, हमलावरों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इस हमले में दीनानाथ के भाई शुभम, विकास और भांजे राज को गंभीर चोट आई। उन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

