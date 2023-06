'चेहरा सिर्फ बेटी को दिखाना', सुसाइड नोट लिखकर फरीदाबाद में युवक ने की आत्महत्या, पत्नी से चल रहा था विवाद

फरीदाबाद के तिरखा कालोनी में एक युवक ने पत्नी से मतभेद के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा रहा हूं। उसने अपना चेहरा पत्नी व परिवार के किसी भी सदस्य को दिखाने से मना किया। चेहरा सिर्फ डेढ़ महीने की बच्ची को दिखाने के लिए कहा है।

सुसाइड नोट लिखकर फरीदाबाद में युवक ने की आत्महत्या

बल्लभगढ़, जागरण संवाददाता। तिरखा कालोनी में एक युवक ने पत्नी से मतभेद के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जा रहा हूं। मेरे चेहरा को पत्नी और परिवार के किसी भी सदस्य का न दिखाएं। सिर्फ मेरी बेटी को ही दिखाएं। पत्नी के साथ चल रहा था विवाद मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले 27 वर्षीय गोविंद की शादी पांच वर्ष पहले टिकावली गांव से की गई थी। वह पहले अपने परिवार के साथ तिरखा कालोनी में रहता था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहने लगा। उसके और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। डेढ़ महीने पहले बच्ची को दिया जन्म उसकी पत्नी ने डेढ़ महीने पहले बच्ची को जन्म दिया। एक महीने तक तो पत्नी बच्ची को लेकर ससुराल में रही। फिर अपने मायके टिकावली गांव चली गई। गोविंद आईएमटी में किसी उद्योग में नौकरी करता था। छुट्टी होने के बाद वह अपने कमरे पर तिरखा कालोनी में चला गया। रात को कूलर चलाकर सोया था। फांसी लगाने से पहले लिखा सुसाइड नोट उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। सुबह दूसरे किरायेदारों ने खिड़की से झांक कर देखा, वह फांसी पर लटका हुआ था। इसके बारे में महाराजा अग्रसेन पुलिस चौकी को सूचना दे दी। चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार का कहना है गोविंद ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है। इसमें उसने अपना चेहरा पत्नी व परिवार के किसी भी सदस्य को दिखाने से मना किया। चेहरा सिर्फ डेढ़ महीने की बच्ची को दिखाने के लिए कहा है। आत्महत्या करने के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया है।

