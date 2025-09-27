पराली जलाने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग में रेड इंट्री और फसल बिक्री पर रोक, पुलिस करेगी पेट्रोलिंग

दक्षिणी हरियाणा में धान की फसल कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। जिला से गांव स्तर तक कमेटियां गठित की गई हैं। सरकार पराली प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि दे रही है और ऐसा करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सुभाष डागर, बल्लभगढ़। दक्षिणी हरियाणा में धान की फसल पक चुकी है और मंडियों में आमद शुरू हो गई है। फसल कटने के बाद अवशेष जिसे पराली कहते हैं, उसे जलाने का उपक्रम शुरू हो जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए अब प्रशासन की पहरेदारी होगी यानी प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पराली जलाने पर कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला से गांव स्तर तक समितियों का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की पालना को लेकर पुलिस की टीम दिन और रात को पेट्रोलिंग करेंगी।

300 एकड़ भूमि में धान दक्षिणी हरियाणा में धान की फसल सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद, नूंह और गुरुग्राम के सोहना में होती है। सोनीपत में इस बार 35 हजार 195 एकड़, पलवल में 20 हजार एकड़, फरीदाबाद में 11 हजार 555 एकड़, नूंह में 3000 एकड़, गुरुग्राम सोहना में 300 एकड़ भूमि में धान लगाया गया है। धान की फसल के कटने के साथ ही किसान रबी की बोआई की तैयारी में जुट जाते हैं।

मुकदमा दर्जकर होगी गिरफ्तारी ऐसे में काफी किसान जल्दी के चक्कर में धान की पराली को जला देते हैं। इसके धुआं से पर्यावरण प्रदूषण होता है और एनसीआर में स्माग की चादर छा जाती है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तर टीम का गठन किया गया है।

पुलिस करेगी दिन-रात पेट्रोलिंग जिलास्तर की टीम में जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक, जिला राजस्व अधिकारी, नगराधीश, डीसीपी मुख्यालय को शामिल किया गया है। खंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित उपमंडल के एसडीएम को बनाया गया है। इस समिति में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपमंडल अधिकारी को शामिल किया गया है। गांव के स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इस टीम में गांव के सरपंच, नंबरदार, पंचायत के सचिव, पटवारी, क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी को शामिल किया गया है। पुलिस की टीमें दिन और रात को पेट्रोलिंग करेंगी।