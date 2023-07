Faridabad Crime: पंचायत चुनाव की रंजिश में युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती; आरोपित फरार

फरीदाबाद में पंचायती चुनाव की रंजिश के चलते गांव पन्हैडा खुर्द में बुधवार की रात एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घायल होने पर उसे सेक्टर-आठ सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत शर्मा का आरोप है कि हमलावर झगड़े के दौरान उसके कान से सोने की बाली भी छीन कर ले गए। अभी तक किसी भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है।

पंचायत चुनाव की रंजिश में युवक को मारी गोली

बल्लभगढ़, जागरण संवाददाता। पंचायती चुनाव की रंजिश के चलते गांव पन्हैडा खुर्द में बुधवार की रात एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। भारत शर्मा ने थाना छांयसा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार की रात उनके घर एक कार्यक्रम था। वोट न देने को लेकर हुआ मामला वे खाना खा रहे थे। तभी मनोज, सचिन व उनका पिता सतपाल आए। मनोज के हाथ में कट्टा था और इनके हाथ में लोहे की मुसली, लाठी, डंडा थे। कुछ देर बाद गांव का सरपंच धर्मवीर, अमित व अंकित भी आ गए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पंचायत चुनाव में वोट नहीं दी। ये उनके खिलाफ रहे हैं। इस बात पर उन्हाेंने हमला कर दिया। तभी मनोज ने उसके चचेरे भाई यशपाल पर गोली चला दी। यशपाल अचानक मुड गया, इसलिए गोली उसके हाथ में लगी। घायल होने पर उसे सेक्टर-आठ सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोने की बाली छीन ले गए हमलावर भारत शर्मा का आरोप है कि हमलावर झगड़े के दौरान उसके कान से सोने की बाली भी छीन कर ले गए। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ जान लेवा हमला करने व भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है।

