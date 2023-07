फरीदाबाद में शराब पीने के नहीं दिए रुपये तो युवक को पीटा, पुलिस में शिकायत करने पर दी धमकी

फरीदाबाद में चार बदमाशों ने राह चलते युवक को घेर लिया और उससे शराब पीने के लिए रुपये मांगे। रुपये देने से इनकार करने पर बदमाशों ने युवक को डंडों से पीटा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पुलिस को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रोहित किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर घर पहुंचा।

फरीदाबाद में शराब पीने के नहीं दिए रुपये तो युवक को पीटा

Your browser does not support the audio element.