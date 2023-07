जंगली-बिल्ला का आतंक: 40 लाख में रजिस्ट्री करा ली सवा करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी, दोनों के नाम से कांपते थे लोग

फरीदाबाद के इनामी बदमाश जंगली और बिल्ला का बल्लभगढ़ के व्यापारियों में इस कदर आतंक था कि वे उनके नाम से कांपते थे। हाल में एक व्यापारी की सवा करोड़ की प्रापर्टी की रजिस्ट्री आरोपितों ने महज 40 लाख रुपये में करा ली थी। आरोपितों के खिलाफ अपने बड़े भाई की बेटी के अपहरण का भी पलवल में मुकदमा दर्ज है।

जंगली-बिल्ला का आतंक: 40 लाख में रजिस्ट्री करा ली सवा करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। बदमाश जंगली और बिल्ला का बल्लभगढ़ के व्यापारियों में इस कदर आतंक था कि वे उनके नाम से कांपते थे। हाल में एक व्यापारी की सवा करोड़ की प्रापर्टी की रजिस्ट्री आरोपितों ने महज 40 लाख रुपये में करा ली थी। आरोपित कोई भी प्रापर्टी अपने नाम नहीं कराते थे, बल्कि अपने पिता के नाम कराते थे। साल 2008 में आरोपितों ने अपने साथियों के साथ बल्लभगढ़ के रहने वाले प्रापर्टी डीलर पंकज पर हमला किया था। साल 2009 में आरोपितों ने सेक्टर तीन में भीकम कालोनी के रहने वाले बलराज नाम के व्यक्ति पर जन्मदिन की पार्टी में किसी बात को लेकर गोलियां चलाई थीं। इसी मामले में आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया था, जिसमे जंगली को आठ साल जेल की सजा हुई थी। धमकी देकर 20 लाख की मांगी थी रंगदारी साल 2010 में बीटेक के छात्र विष्णु का कैंटर से एक्सीडेंट हो गया था। इस मामले में आरोपितों ने कैंटर चालक का पक्ष लेते हुए विष्णु के साथ मारपीट की थी। साल 2011 में आरोपितों ने चावला कालोनी में रहने वाले भगत सिंह नाम के व्यक्ति को कट्टा के बल पर धमकी देते हुए 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देनेपर उसके साथ मारपीट कर 12 हजार रुपये छीन लिए थे। गोदाम में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा साल 2011 में आरोपितों ने चावला कालोनी के रहने वाले अमित कुमार के प्लाट के फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा कर लिया था। साल 2013 में अदालत में गवाही देने पर आरोपितों ने भगत सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और धमकी दी थी। साल 2017 में आरोपितों ने भगत सिंह के जूते के गोदाम में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर हाथ पैर तोड़ दिए थे। साल 2019 में आरोपितों ने तिगांव कालेज के प्राचार्य इकबाल सिंह सिंधू के ऊपर हमला कराया था। हमले में उनका पैर तोड़ दिया था। साल 2020 में आरोपितों ने संजय कालोनी के रहने वाले विमल कुमार पर जानलेवा हमला किया था। साल 2020 में ही आरोपितों ने चावला कालोनी के रहने वाले भारत भूषण के हाथपैर तोड़े थे। आरोपितों ने उसके मकान, दुकान पर कब्जा करने की नीयत से यह वारदात की थी। आरोपितों के खिलाफ अपने बड़े भाई की बेटी के अपहरण का भी पलवल में मुकदमा दर्ज है।

