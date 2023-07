Faridabad: खुद को बड़ा बदमाश बताने के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, आरोपितों को दो दिन की रिमांड पर भेजा

सोमवार आधी रात के बाद शराब ठेके के बाहर गोली मारकर मीठापुर दिल्ली के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर रवि खटाना की हत्या कर दी गई। जब उन्हें नशा हो गया तो उनमें एक दूसरे को बड़ा बदमाश साबित करने की होड़ लग गई। चरण सिंह अपने आपको बड़ा बदमाश बता रहा था। उसने जेब में रखी पिस्टल से रवि के सिर में गोली मार दी।

खुद को बड़ा बदमाश बताने के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या

