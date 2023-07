बहन को VIDEO भेज चालक ने किया सुसाइड, किन्नर और उसके साथियों की प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को लगा लिया गले

मृतक ने आत्महत्या करने से पहले का वीडियो अपनी बहन को भेजा और कहा कि आरोपित उसे प्रताड़ित कर रहे हैं व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वह आरोपितों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। इसके बाद पूनम तुरंत अपने भाई हेमराज को फोन किया और आत्महत्या करने से मना किया। मगर हेमराज ने आत्महत्या कर ली।

बहन को VIDEO भेज चालक ने किया सुसाइड

पलवल, जागरण संवाददाता। किन्नर और उसके साथियों की प्रताड़ना से तंग आकर होडल स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर 24 वर्षीय कार चालक ने आत्महत्या कर ली। आरोपित चालक पर जाति छिपाने का आरोप लगाते थे और उसको घर में बंधक बनाकर मारपीट करते थे। मरने से पहले बहन को भेजा VIDEO मृतक ने आत्महत्या करने से पहले का वीडियो अपनी बहन को भेजा और कहा कि आरोपित उसे प्रताड़ित कर रहे हैं व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जीआरपी चौकी पुलिस ने मामले में मृतक की बहन की शिकायत पर नामजद किन्नर और अन्य दो युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया है। जीआरपी जांच अधिकारी राजेश के अनुसार, होडल की पांडुवल कालोनी की रहने वाली पूनम ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसका भाई हेमराज चालक था। बीते पांच वर्ष से हेमराज सिमरन नाम की किन्नर के लिए कार चला रहा था। उसके भाई ने सिमरन से कई बार नौकरी के लिए मना किया, मगर सिमरन उसको काम कराती रही। वेतन भी नहीं देती थी। बंधक बनाकर करते थे मारपीट इसी बीच सिमरन, चालक सतीश और सुंदर फागना उसके भाई को प्रताड़ित करने लगे। आरोपित कहते हैं कि हेमराज अनुसूचित जाति से संबंध रखता है और उसने उनसे यह बात छिपाई है। आरोपित उसके भाई को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते तथा मकान के अंदर बंधक बनाकर मारपीट करते थे। शिकायतकर्ता पूनम के अनुसार, यह पूरी आपबीती हेमराज ने उसे बताई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई को किन्नर सिमरन के पास जाने से मना किया था। मगर कुछ दिन पहले सिमरन, सुंदर फागना व सतीश उसके घर आए और भाई हेमराज को जबरन अपने साथ ले गए। आरोपितों ने कहा कि हेमराज ने अपनी जाति उनसे छिपाई है और उनका धर्म भ्रष्ट किया है। प्रताड़ना से परेशान रहने लगा चालक इसके बाद उनका भाई परेशान रहने लगा। दो जुलाई को शिकायत करने वाली पूनम के भाई ने उसके पास वीडियो भेजा और कहा कि सिमरन, सुंदर और सतीश उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह आरोपितों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। इसके बाद उसने (पूनम) तुरंत अपने भाई हेमराज को फोन किया और आत्महत्या करने से मना किया। मगर हेमराज ने आत्महत्या कर ली।

