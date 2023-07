Faridabad: कमरे में भरे यमुना नदी के पानी में दौड़ा करंट, चपेट में आया युवक झुलसा; मौके पर ही हुई मौत

फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में यमुना का पानी भरने से कमरे में करंट आ गया जिससे झुलसकर एक युवक की मौत हो गई। बिजली विभाग ने हादसे के करीब दो घंटे बाद बिजली सप्लाई बंद की। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवाया है। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में पानी भरने के बावजूद बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई।

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। गांव बसंतपुर में यमुना का पानी भरने से कमरे में करंट आ गया, जिससे झुलसकर एक युवक की मौत हो गई। बिजली विभाग ने हादसे के करीब दो घंटे बाद बिजली सप्लाई बंद की। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में रखवाया है। यमुना नदी के पास ही था घर मूलरूप से उत्तरप्रदेश बदायूं के रहने वाले रामेश्वर गांव बसंतपुर के जमींदारों के यहां खेती करते हैं। उन्होंने नदी के पास ही घर बनाया हुआ है। उसमें परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण उनके घर में पानी भर गया था। इसलिए वे परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर चले गए। एक संदूक कमरे में ही रखा रह गया। उनका बेटा 24 वर्षीय सतीश कुमार और चचेरा भाई नरोत्तम संदूक लेने गए थे। जैसे ही वे कमरे में घुसे तो सतीश कुमार को बिजली ने पकड़ लिया, जबकि नरोत्तम को तेज करंट लगा। वह पीछे हट गया। सतीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में पानी भरने के बावजूद बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई। इस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट इनपुट- हरेंद्र

