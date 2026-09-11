Faridabad Mandi Bhav Today: डबुआ मंडी में आज क्या रहे फल-सब्जियों और फसलों के दाम? देखें पूरी लिस्ट
फरीदाबाद की डबुआ मंडी में फल और सब्जियों के दाम में वर्षा के कारण फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई ...और पढ़ें
HighLights
डबुआ मंडी में फल-सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी।
वर्षा के कारण दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज।
मानसून से फल-सब्जियों के दाम और बढ़ने की संभावना।
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में फल व सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव आ रहा है। इसे वर्षा का असर भी कहा जा सकता है। एक बार फिर दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली घटत थी तो कुछ में काफी बढ़ोतरी नजर आई।
वैसे भी यदि कोई फल व सब्जियां मंडी में अधिक आ गई हैं तो इनके दाम में कमी आ सकती है। वहीं यदि स्टाक कम है तो रेट अधिक हो सकते हैं। अब मानसून भी शुरू हो गया है। इसलिए सब्जियों व फलों के दाम में और चढ़ाव आने की संभावना है।
फल के थोक के दाम (प्रति किलो)
|फल
|दाम (₹ प्रति किलो)
|सेब
|35-150
|संतरा
|60
|अनार
|30-120
|अमरूद
|30-70
|केला
|8-12
|मौसमी
|20-30
|बाबूगोशा
|50-90
सब्जियों के दाम (प्रति किलो)
|सब्जी
|दाम (₹ प्रति किलो)
|आलू
|4-10
|प्याज
|30-50
|टमाटर
|20-30
|बैंगन
|8-20
|घिया
|7-8
|तोरी
|15
|खीरा
|15-20
|मूली
|8-15
|बंद गोभी
|10-15
|परमल
|25
|गोभी
|20-35
|करेला
|20
फसलें (प्रति किलो)
|फसल
|दाम (₹ प्रति किलो)
|गेहूं
|26.10
|चावल
|44-130
|तिल
|19
दालें (प्रति किलो)
|दाल
|दाम (₹ प्रति किलो)
|मसूर
|81
|मूंग
|115
|चना
|77