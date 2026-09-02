फरीदाबाद में 3.16 करोड़ का बस अड्डा तैयार, PWD-रोडवेज के तालमेल में अटका संचालन; 20 गांवों के यात्री परेशान

मोहना, बागरपुर खादर, सोलडा, भोलड़ा, राजुपुर, दोस्तपुर, नंगलिया, भूड़, खेड़ली, माला सिंह का फार्म, हीरापुर, जल्हाका, कुलैना, अटेरना, थंथरी, बलई, हसापुर के ग्रामीण हरियाणा रोडवेज व निजी बसों में बैठ कर पलवल और बल्लभगढ़-फरीदाबाद के लिए आते-जाते हैं।



हरियाणा रोडवेज का बस अड्डा तो बना दिया, लेकिन इसका ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी भी ग्रामीण खुले में खड़े होकर बसों के आने-जाने का इंतजार करते हैं। हरियाणा रोडवेज को आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

- मनोज अत्री, मोहना

हमने मोहना बस अड्डे का एक वर्ष पहले अधिकारियों से निरीक्षण कराया था। तब इसमें कुछ खामियां थी। इन खामियों को पीडब्ल्यूडी से पूरा करने के लिए कहा था। अब मेरे पास पलवल के अतिरिक्त फरीदाबाद रोडवेज महाप्रबंधक का पदभार भी है। इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। अब दोबारा से इसकी अधिकारियों को भेज कर जांच करा लेते हैं। यदि खामियां पूरी कर दी गई हैं तो इसे नियंत्रण में ले लिया जाएगा।

- जितेंद्र सिंह यादव, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद



हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों ने बस अड्डे के अंदर कनेक्शन लेकर लाइट, सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहा था। हमने कनेक्शन लेकर लाइट और पंखे, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। इसके बाद भी अभी तक विभाग ने बस अड्डे को नियंत्रण में नहीं लिया। जबकि विभाग को बस अड्डा नियंत्रण में लेने के लिए पत्र भी लिख कर भेजा हुआ है।

- प्रकाशलाल, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी

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