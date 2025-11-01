4 साल बाद नाबालिग को इंसाफ: 12 साल के बच्चे से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 2021 का है मामला

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। मुख्य रक्षा वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला 12 जनवरी 2021 को थाना ओल्ड फरीदाबाद में बाईपास रोड पर रहने वाली महिला ने दर्जं कराया था।

महिला ने पुलिस को बताया कि उसका 12 साल का बेटा 12 जनवरी को मोमोज खाने के लिए बाजार में गया था। वहां उसे सेक्टर-16 निवासी रोहित मिल गया। रोहित ने उससे कहा कि कुछ सामान छोड़कर आना है। इसलिए उसने बच्चे को 100 रुपये देने का लालच दिया और सामान देकर बाइक पर पीछे बिठा लिया।