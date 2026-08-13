हरियाली तीज पर झूले और लोकगीतों से गूंजेंगे गांव, हरियाणा में इस बार तीन दिन की छुट्टी से बढ़ेगा उत्साह

सुभाष डागर, बल्लभगढ़। हरियाली तीज को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में महिला हेरी अम्मा मीठी तै कर दे कोठली, जाएंगे बहना के देश, पपिया बोल्या पीपरी जैसे लोकगीतों पर झुंड में नाचती और झूलती हुई देखी जा सकती हैं। इस बार तीज का उत्सव ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता दिवस की भी छुट्टी है और अगले दिन रविवार का भी अवकाश है।

हरियाली तीज सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में तीज को मनाया जाता है। सावन में किसान अपनी फसलों को बोने के बाद आराम से रहते हैं। फसल की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसलिए सावनी को देख कर किसान और उनके परिवार बहुत ही प्रसन्न होते हैं।

यह महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से आच्छादित होती है तो महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। पेड़ों में झूले पड़ जाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव-पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और आनंद मनाती हैं। बहनों को हरियाली तीज आने से 10 दिन पहले भाई लेने के लिए उनकी ससुराल जाना शुरू कर देते हैं। हरियाली तीज पर ज्यादातर घरों में बहन आ जाती हैं।

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हरियाली तीज को लेकर पृथला गांव में संध्या चौधरी व उनकी सहेली अपनी वेशभूषा में मेरी बहना बोली कोयलिया काली, आई री तीज हरियाली, झूला तो मिलके झूले री बाग में, नीम के पेड़ के नीचे झूला झूल रही थी और वह अपने हरियाणा की ग्रामीण वेशभूषा में नाच रही थी। इस गांव में रक्षाबंधन के तीन दिन बाद बूढ़ी तीज के नाम से हर वर्ष त्योहार मनाया जाता है। इसकी पहले से तैयारी शुरू हो जाती हैं। पुरुषों के मनोरंजन के लिए दंगल लगता है और रागनी भी होती हैं।