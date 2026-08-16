सावन के गीत, ढोलक की थाप और झूलों की मस्ती... फरीदाबाद में छाया तीज का उल्लास

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाली की मनमोहक छटा के बीच हरियाली तीज का पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने तीज मिलन समारोह आयोजित कर पारंपरिक गीतों, लोकनृत्य और झूला झूलने का आनंद लिया। हरे रंग के परिधानों और सोलह श्रृंगार में सजी महिलाओं ने पर्व की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए।

तीज के मौके पर घरों और आयोजन स्थलों पर विशेष सजावट की गई। कहीं रंग-बिरंगी फूलों की लड़ियों से परिसर सजाया गया तो कहीं आकर्षक झूले लगाए गए। महिलाओं ने एक-दूसरे को मेहंदी लगाई और तीज की शुभकामनाएं दीं। पारंपरिक लोकगीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। सावन के गीतों और ढोलक की थाप ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया।

बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। दिनभर खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। तीज का उत्सव सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। महिलाओं से जुड़े तीज उत्सव के चलते गांवों से लेकर शहरों में रौनक बढ़ जाती है। महिलाओं में झूला झूलने, मेहंदी लगाने और चूड़ियां पहनने को अलग ही उल्लास नजर आता है।

तीज उत्सव में सावन के गीतों पर महिलाएं झूमने लगती हैं। सुहागिनें के लिए तीज उत्सव काफी मायने रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव-पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं।

अब सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं तथा बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। तीज की पूर्व संध्या एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बाजारों में सुबह से शाम तक खरीदारी भी आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा हुई। तीज पर बहन तथा बेटियों को उपहार और मिठाइयां दी गई।

सेक्टर-21सी में किया गया भव्य आयोजन सेक्टर-21 स्थित सामुदायिक भवन में आरडब्ल्यूए और महिला ग्रुप द्वारा तीज को लेकर भव्य आयोजन किया गया। महिलाएं हरे और पीले रंग के परिधान में सजी-धजी नजर आईं। हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर लगाकर उन्होंने पति की लंबी उम्र की कामना की। तीज क्वीन और बेस्ट मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। महिलाओं और बच्चों झूले का आनंद लिया।