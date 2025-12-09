शर्मनाक: फरीदाबाद में 5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची का दुष्कर्म के बाद मर्डर कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पड़ोस का ही रहने वाला युवक है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्मार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया।
पल्ला हरकेश नगर में रहने वाली बच्ची सोमवार रात को घर से गायब हो गई थी। पड़ोस में ही रहने वाला युवक बच्ची को चाकलेट दिलाने के बहाने घर से ले गया था। उस समय बच्ची का पिता अपनी फैक्ट्री में गया हुआ था। वहीं मां सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी।
बच्ची का भाई भी अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए चला गया था। मां को जब बाजार से वापस लौटने के बाद बच्ची घर पर नहीं मिली तो उसके पिता को सूचना दी गई। परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।
पूरी रात पुलिस स्वजन के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करती रही। सुबह बच्ची का शव घर से करीब एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसने बच्ची को पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ देखा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
