शर्मनाक: फरीदाबाद में 5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची का दुष्कर्म के बाद मर्डर कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पड़ोस का ही रहने वाला युवक है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्मार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया।

पल्ला हरकेश नगर में रहने वाली बच्ची सोमवार रात को घर से गायब हो गई थी। पड़ोस में ही रहने वाला युवक बच्ची को चाकलेट दिलाने के बहाने घर से ले गया था। उस समय बच्ची का पिता अपनी फैक्ट्री में गया हुआ था। वहीं मां सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी।

बच्ची का भाई भी अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए चला गया था। मां को जब बाजार से वापस लौटने के बाद बच्ची घर पर नहीं मिली तो उसके पिता को सूचना दी गई। परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।