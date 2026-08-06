फरीदाबाद का नीलम-बीके रोड बनेगा हाईटेक मॉडल कॉरिडोर, अब नहीं लगेगा जाम; साइकिल ट्रैक की भी तैयारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के सबसे व्यस्त नीलम और बीके रोड को एफएमडीए की ओर से मॉडल बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एफएमडीए की ओर से 3.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। इसके साथ साईकिल ट्रैक और स्लिप रोड तैयार होगी। सड़क सुधार के साथ इस कॉरिडाेर पर चल रहे नाले को पक्का करने और बीके चौक तक स्लिप रोड के निर्माण से ट्रैफिक और जलभराव जैसी दो बड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।

एनआईटी और सोहना रोड की तरफ से आने वाले वाले इस सड़क से होकर नीलम फ्लाईओवर पार करते हुए नेशनल हाइवे में प्रवेश करते हैं। नीलम से बीके चौक तक 350 मीटर लंबी सड़क एफएमडीए के प्रमुख बाजार, बीके अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन हजारों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। सुबह और शाम के समय यहां पर लंबा जाम लग जाता है।