खोरी कॉलोनी में मलबे की जगह अब खिलेगी हरियाली, बनेगा पहला नगर वन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। करीब पांच वर्ष पहले खोरी कालोनी में जहां कभी अवैध निर्माण के कारण तोड़फोड़ हुई थी, अब वहां हरियाली लहराएगी। वन विभाग ने इस जगह पर नगर वन विकसित करने की योजना बनाई है। इस क्षेत्र को खाली कराने के बाद पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा।

यहां फूलों और विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे आस-पास के रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। शहर का पहला नगर वन खोरी कालोनी में विकसित किया जाना है। प्रपोजल को अप्रूवल के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसमें वन विभाग और नगर निगम के अधिकारी साथ मिलकर काम करेंगे।



वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अरावली क्षेत्र के खोरी गांव में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी। करीब पांच हजार मकानों को गिरा दिया गया था। इससे हजारों लोग बेघर भी हुए थे। विभाग को भारी विरोध झेलना पड़ा था, पुलिस कि निगरानी में विभाग ने लगातार कई दिनों तक कार्रवाई करते अवैध निर्माण ढहा दिए थे। अब यहां हरियाली बढ़ाने की तैयारी की गई है।

मलबा हटाकर रोपे जाने थे पौधे, अब तैयार होगा नगर वन सुप्रीम कोर्ट की ओर से वन विभाग को कार्रवाई के बाद खाली हुई से जमीन से मलबा हटाकर पौधे लगाए जाने थे। लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी से आज तक मलबा नहीं हट सका है। अब योजना ही बदल दी गई है, पौधारोपण करने की बजाय नगर वन विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार वन विभाग ने यहां करीब 90 एकड़ क्षेत्र में नगर वन विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर वन विकसित करने से पहले मलबे को हटाया जाएगा। योजना के तहत क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की सुरक्षा और देखरेख के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। नगर वन विकसित होने के बाद यहां हरियाली बढ़ने के साथ लोगों को प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने का अवसर मिलेगा।