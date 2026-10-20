'प्लेबॉय' जॉब के झांसे में फंसा युवक, हर मीटिंग पर 30 हजार का लालच देकर 89,750 ठगे; मामले की जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फेसबुक पर प्ले बॉय की नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक युवक से 89,750 रुपये ठग लिए।

आरोपितों ने हर मीटिंग के बदले 20 से 30 हजार रुपये कमाने का लालच दिया और रजिस्ट्रेशन से लेकर होटल प्राइवेसी कार्ड व मसाज किट के नाम पर अलग-अलग किस्तों में पैसे जमा करवाए।

साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई शिकायत

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। अब साइबर क्राइम सेंट्रल थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया कि फेसबुक पर उसे एक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। इसके बाद वाट्सएप पर बातचीत के दौरान उसे प्ले ब्वाय की नौकरी का ऑफर दिया गया। हर मीटिंग में 20 से 30 हजार देने का दावा आरोपितों ने रजिस्ट्रेशन के लिए 1,200 रुपये मांगे और प्रत्येक मीटिंग के बदले 20 से 30 हजार रुपये मिलने का दावा किया। इसके बाद उससे होटल प्राइवेसी कार्ड बनाने के लिए 6,150 रुपये, रूम स्कैनर कार्ड के लिए 6,000 रुपये, मसाज किट किराये पर लेने के लिए 9,000 रुपये और किट खरीदने के नाम पर 18,000 रुपये जमा करवाए गए।