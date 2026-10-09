फरीदाबाद: पड़ोसी के घर में फंदे पर लटका मिला युवक, जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी की जमकर धुनाई

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद की टीटू कॉलोनी में एक युवक पड़ोसी के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि युवक की पड़ोस की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था

इसी के चलते उसके परिवार वालों ने युवक की हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया है। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने से गुस्साए परिवार वालों ने पुलिसकर्मी की धुनाई कर दी। इतना ही नहीं काफी देर तक हंगामा भी किया।