फरीदाबाद में महिला से दोस्ती के शक में युवक पर चाकू-डंडों से हमला, दो गिरफ्तार; तीसरा फरार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-तीन में महिला से दोस्ती होने के शक में 27 वर्षीय युवक निपुन पटेल नाम के युवक पर चाकू और डंडों से हमला कराने के आरोप में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपितों का मुंडन कराने के बाद उन्हें वारदात वाली जगह पर ले जाकर परेड कराई, हालांकि पुलिस ने कहा है कि आरोपितों को घटनास्थल की निशानदेही कराने ले जाया गया था। तीसरा आरोपित अभी फरार है। दोनों गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।क्राइम एसीपी अमन यादव ने बताया कि सात सितंबर को सेक्टर तीन स्थित वाल्मीकि मंदिर के पास निपुन पटेल पर दो युवकों ने चाकू और डंडों से हमला किया था। मंदिर जाते समय हुए हमले में निपुन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

दोस्तों से करवाया हमला पुलिस जांच के अनुसार, डबुआ निवासी धर्मेंद्र के एक महिला से संबंध थे। पिछले कुछ समय से महिला डबुआ से सेक्टर-तीन में आकर रहने लगी थी। धर्मेंद्र को शक था कि निपुन पटेल की महिला से दोस्ती हो गई है। इसी शक के चलते उसने निपुन पर हमला कराने की साजिश रची।