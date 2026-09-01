फरीदाबाद में महिला ने दो बच्चों के साथ गुरुग्राम नहर में लगाई छलांग, तीनों की तलाश कर रहे पुलिस और गोताखोर
फरीदाबाद में एक महिला ने मंगलवार सुबह गुरुग्राम नहर में अपने दो बच्चों के साथ छलांग लगा दी। पुलिस और ...और पढ़ें
HighLights
महिला ने दो बच्चों के साथ गुरुग्राम नहर में छलांग लगाई।
सेक्टर 56 के पास मंगलवार सुबह की घटना, पहचान अज्ञात।
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तलाश में जुटी है।
हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। गुरुग्राम नहर में सेक्टर 56 के पास एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ मंगलवार सुबह छलांग लगा दी। महिला की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। अभी यह भी पता नहीं चल सका है कि वह महिला कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? फिलहाल, पुलिस उस मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जुटाकर पूरे मामले का पता लगा रही है।
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