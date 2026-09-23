फरीदाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मायके वालों पर हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय क्षेत्र में 37 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सुल्ताना गांव निवासी अंजू की शादी सराय क्षेत्र में हुई थी।

उसके भाई प्रकाश के अनुसार, 22 सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे परिवार को फोन कर बताया गया कि अंजू को बुखार है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद सूचना दी गई कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। प्रकाश का कहना है कि इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से दोबारा फोन आया और बताया गया कि अंजू कचरा डालने गई थी और उसे हार्ट अटैक आ गया।

ससुराल में परेशान किए जाने और मारपीट की शिकायत प्रकाश के अनुसार, मौत से पहले अंजू ने परिवार के लोगों से ससुराल में परेशान किए जाने और मारपीट की शिकायत की थी। इसी आधार पर मायके वालों ने उसकी मौत को सामान्य नहीं मानते हुए ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, ससुराल पक्ष ने आरोप को गलत बताया है।