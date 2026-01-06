फरीदाबाद में चौंकाने वाला मामला: 20 साल तक कमर में गोली लेकर घूमती रही महिला, एक घाव से हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डबुआ काॅलोनी में रहने वाली महिला 20 साल तक अपने कमर के नीचले हिस्से में गोली लेकर घूमती रही। उसको किसी भी तरह के दर्द का अहसास नहीं हुआ। कुछ दिन पहले महिला के कमर के नीचले हिस्से में फोड़ा हुआ। घाव धीरे-धीरे पक गया। पास में रहने वाली बुजुर्ग महिला की सलाह पर फोड़े वाले हिस्से पर लेप किया गया। लेप के बाद फोड़े के अंदर नुकीली चीज दिखी, जिसको महिला ने खुद ही खींचकर निकाल दिया। जिसके बाद सब हैरान हो गए क्योंकि वह बंदूक की गोली थी।

12 साल की आयु में हुआ था कमर में दर्द डबुआ काॅलोनी में रहने वाली कविता के चार बच्चे हैं। पति ड्राइवर का काम करता है। कविता के अनुसार, उसको कभी अहसास नहीं हुआ कि उसको कमर के नीचले हिस्से में गोली लगी है। मानेसर की रहने वाली कविता का कहना है कि 12 वर्ष की उम्र के दौरान स्कूल में पेपर देते समय उसको कमर के नीचले हिस्से में काफी दर्द का अहसास हुआ था। दर्द होने पर देखा कि कमर के नीचले हिस्से से खून निकल रहा है। उसको लगा कि किसी ने पत्थर मारा है।

स्कूल के पास में था आर्मी ट्रेनिंग कैंप शिक्षक ने भी उसको घर जाकर आराम करने के लिए कहा। घर आकर डाॅक्टर को दिखाया और दवाई ले ली। धीरे-धीरे जख्म ठीक हो गया। कविता के अनुसार, उनके स्कूल के पास आर्मी का ट्रेनिंग कैंप था। शायद यह गोली वहीं से लगी थी। पिछले 20 साल से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई।