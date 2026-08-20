फरीदाबाद में युवती को लिया गोद, फिर तीन लाख में बुजुर्ग को 'बेचा'; मना करने पर खौलते पानी से झुलसाकर किया कैद

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। गांव कुरेशीपुर में दंपती ने 23 वर्षीय युवती को गोद लेने का नाटक किया और शादी के नाम पर उसका सौदा तीन लाख रुपये में एक बुजुर्ग व्यक्ति से कर दिया। युवती ने विरोध किया तो 16 अगस्त को दंपती ने उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया गया। इससे युवती शरीर बुरी तरह झुलस गया।

आरोप है कि घटना के बाद उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा गया और इलाज के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया। पुलिस की मदद से युवती को कमरे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

पति से अलग हो गई थी प्रीति बिहार के टिक्का टोला सहापुर निवासी युवती प्रीति की करीब दो साल पहले कुरेशीपुर निवासी रोहित से शादी हुई थी। उसके मौसा पंकज के अनुसार, प्रीति का पति निजी कंपनी में काम करता है। करीब दो महीने पहले प्रीति अपने पति से अलग हो गई थी। मौसा के अनुसार, प्रीति के घर के सामने रहने वाले धर्मेंद्र और ललिता का उसके घर आना-जाना था।

बेटी की तरह रखने की बात कह लिया गोद आरोप है कि दोनों ने करीब दो महीने पहले प्रीति को गोद लेने और बेटी की तरह रखने और बाद में अपने घर से शादी कर विदा करने की बात कहकर अपने साथ रख लिया। प्रीति का आरोप है कि इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी शादी एक बुजुर्ग व्यक्ति से कराने के लिए तीन लाख रुपये में सौदा किया गया है। उसने इसका विरोध किया तो दोनों से उसका विवाद होने लगा।

सोते समय डाल दिया खौलता पानी प्रीति के अनुसार, 16 अगस्त की सुबह करीब चार बजे जब वह सो रही थी, तभी उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया गया। गर्म पानी से उसका शरीर झुलस गया। आरोप है कि इसके बाद उसे इलाज के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया और कमरे में ताला लगाकर रखा गया। उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया गया।

पुलिस ने ताला तोड़कर कराया आजाद मौसा पंकज को कही से इसकी जानकारी मिल गई। वह कुरेशीपुर पहुंचा, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद 19 अगस्त शाम को वह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस की मदद से कमरे का ताला तोड़कर प्रीति को बाहर निकाला गया और बीके अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल, उसका उपचार चल रहा है।