    फरीदाबाद की 32 कॉलोनी में हुई पानी की गुणवत्ता जांच, मानकों से कई गुना अधिक मिला टीडीएस

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:32 PM (IST)

    फरीदाबाद की 32 कॉलोनियों में पानी की गुणवत्ता जांच में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पानी में टीडीएस (TDS) मानको ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     औद्योगिक नगरी के लोगों को पानी का शुल्क चुकाने के बाद भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं।

    दीपक पांडेय, फरीदाबाद। गुरुग्राम के बाद प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाली औद्योगिक नगरी के लोगों को पानी का शुल्क चुकाने के बाद भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। निगम की ओर हर साल 14 कराेड़ रुपये शुल्क केवल पानी का शहरवासियोंसे वसूला जाता है। केवल एक जोन से ही डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली होती है।

    रेनीवेल से बूस्टर तक पहुंचने वाला पानी बिना जांच के ही लोगों के घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। नगर निगम के 69 बूस्टरों पर निगरानी के लिए निगम के पास कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण शहर की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी आरओ का पानी प्रयोग करने पर मजबूर हैं।

    मंगलवार को दैनिक जागरण की टीम ने जब शहर में अलग-अलग 32 कॉलोनियों और सोसायटी पर जाकर पानी की गुणवत्ता को लेकर जांच की तो निगम की हकीकत सामने आई। पानी का टीडीएस मानकों से इतना अधिक था कि उसका नियमित रूप से पेयजल के रूप में सेवन नहीं किया जा सकता।

    अगर कोई नियमित रूप से ऐसे पानी का प्रयोग रसोई घर में रोजमर्रा के काम में करे तो बीमार हो जाए। इसलिए शहर की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी अब आरओ के पानी का उपयोग रसोई घर में खाना बनाने में और प्रतिदिन अपनी प्यास बुझाने के लिए करती है।

    एनआइटी के दो नंबर में टीडीएस पाया गया 1200 से 1600 तक

    एनआइटी नंबर एक, दो, पांच नंबर आदि रिहायशी क्षेत्र में और आसपास की कालोनियों में नगर निगम की ओर से आपूर्ति किए जाने वाले पानी में जब टीडीएस की मात्रा मापी गई तो यह कहीं 1200 तो कहीं 1600 निकली। दो अन्य स्थानों पर 600 से 800 के बीच निकली। यह मानकों से कई गुना अधिक है। स्थानीय निवासी मनोज बजाज के अनुसार इसलिए यहां के लोग आरओ का पानी ही पीने व रसोई घर में भोजन बनाने में उपयोग में लाते हैं।

    मछली मार्केट बूस्टर से जुड़ी कॉलोनियों में टीडीएस 800 से अधिक

    जवाहर कॉलोनी के पास बने हुए मछली मार्केट बूस्टर से संजय कालोनी, सेक्टर-22, 22, संजय कालोनी और सेक्टर-52 में पानी सप्लाई किया जाता है। करीब डेढ़ लाख आबादी इस बूस्टर का पानी प्रयोग करते हैं। बूस्टर का शुभारंभ 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था।

    यहां टीडीएस 521 निकला, जबकि जुड़ी कालोनियों के घरों में टीडीएस 800 से 1000 के बीच निकला। जब बूस्टर से मौजूद कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने कहां की टीडीएस चेक करने को लेकर उनके पास कोई मशीन नहीं है। वहीं उनके पास टीडीएस चेक करने को लेकर कोई आदेश नहीं हैं।

    एचएसवीपी के ट्यूबवेलों का पीने लायक नहीं पानी

    हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने सेक्टरों के लोगों की प्यास बुझाने के लिए कई ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। इन ट्यूबवेलों के पानी की टीडीसी मात्रा की जांच की गई। सेक्टर-20बी में ग्रीनबेल्ट पर चल रहे ट्यूबवेल के पानी का टीडीएस 623 था। जिसे पीने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मौके पर प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता पंकज वर्मा व उनके सहयोगी भी थे। उन्होंने बताया कि पानी में टीडीएस की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। समय-समय पर इसकी जांच होती रहती है और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं।

    unnamed (5)

    पंचायत नगर के बूस्टर में टीडीएस की मात्रा पाई गई 767

    बल्लभगढ़ के पंचायत भवन बूस्टर से चावला कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, शिव कॉलोनी, राम बाग, पूर्वी चावला कॉलोनी, पश्चिमी चावला कॉलोनी, सेक्टर-तीन, बनियावाड़ा, पंजाबीवाड़ा, अहीरवाड़ा में पानी सप्लाई किया जाता है। इन कालोनियों की करीब दो लाख आबादी को बूस्टर से पानी सप्लाई होता है।

    नगर निगम के वार्ड नंबर-41 के सुपरवाइजर नंदकिशोर व उनके साथी प्रशांत, विजय ने पंचायत भवन स्थित रेनीवेल के बूस्टर के पानी के टीडीएस की जांच करने पर मात्रा 767 मिली, चावला कालोनी रिहायशी क्षेत्र में स्थिति कुछ बेहतर थी, यहां यह मात्रा 292 मिली।

    निगम के पानी ओर से जो ट्यूबवेल लगाए गए है। इस पानी को हम पीने या खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल नहीं करते। टीडीएस ज्यादा आता है। मजबूरी में आरओ का पानी प्रयोग करना पड़ता है। - केशव, जवाहर कॉलोनी

    नगर निगम के अधिकारी पानी की गुणवत्ता को कभी चेक नहीं करते। आज तक पानी की टीडीएस जांच नहीं की गई। निगम अपने टैंकों को ही सालों तक साफ नहीं करवाता हैं। - बजरंग राजपूत, जवाहर कॉलोनी

    हमारे यहां पर मछली मार्केट बूस्टर से आपूर्ति किए जाने वाले पानी कई बार दूषित आता है। इसको खान-पान में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तीन साल पहले बूस्टर शुरू हुुआ था, पर निगम की ओर से आज तक बूस्टर की सफाई नहीं करवाई गई।
    - राजेंद्र भामला, सेक्टर-22

    पानी गंदा आता है और उसमें बदबू आती है। हम तो पीने और भोजन पकाने के लिए रसाेई में भी आरओ के पानी का प्रयोग करते हैं। - नीतू, चावला कॉलोनी

    कई बार पेयजल में सीवर का पानी मिल कर आता है। यही कारण है कि हर घर में आरओ लगा हुआ है। ट्यूबवेल और बूस्टर का पानी तो नहाने, कपड़े धोने आदि मेें प्रयोग में लाते हैं। - केके पांडेय, पूर्वी चावला कॉलोनी

    कभी-कभी तो ऐसा पानी आता है कि ऊपर के टैंक को भी साफ करना पड़ता है। ट्यूबवेल का पानी खारा होने से कपड़े भी खराब हो जाते हैं। - प्रवीण कुमार, रिषी नगर

    इंदौर की घटना के बाद नगर निगम पूरी तरह से सतर्क है। हर बूस्टर और ट्यूबवेल पर पानी टेस्टिंग के आदेश दिए है। निगम पानी के नमूनों को लेकर लैब में भेज रहा है। पहले निगम के ट्यूबवेल से स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक हेल्थ नमूने लेकर जांच करता था। लेकिन अब निगम खुद समय समय पर अपने पानी की टेस्टिंग करता है। - धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त, नगर निगम

    दूषित पानी से सामने आई परेशानियां

    • 27 दिसंबर को जवाहर कालोनी में रहने वाले मिथलेश को दूषित पानी के प्रयोग के कारण उल्टी और दस्त संंबंधित शिकायत हुई। उनका करीब पांच दिन तक बादशाह खान अस्पताल से इलाज चला।
    • संजय कालोनी में रहने वाली निशा के अनुसार पिछले माह उन्होंने मछली मार्केट बूस्टर से आने वाले सप्लाई के पानी को सब्जी बनाने में प्रयोग किया था। जिसके बाद से उनके बच्चों की तबीयत खराब हो गई। अब आरओ का पानी ही प्रयोग करते हैं।
    • सेक्टर-22 में रहने वाले रघुवीर के अनुसार पहले वह सप्लाई का पानी ही प्रयोग करते थे। जिससे उनके लीवर में परेशानी रहने लगी। इसके बाद उन्होंने आरओ का पानी प्रयोग करना शुरू कर दिया।

