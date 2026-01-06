फरीदाबाद की 32 कॉलोनी में हुई पानी की गुणवत्ता जांच, मानकों से कई गुना अधिक मिला टीडीएस

निगम के पानी ओर से जो ट्यूबवेल लगाए गए है। इस पानी को हम पीने या खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल नहीं करते। टीडीएस ज्यादा आता है। मजबूरी में आरओ का पानी प्रयोग करना पड़ता है। - केशव, जवाहर कॉलोनी

नगर निगम के अधिकारी पानी की गुणवत्ता को कभी चेक नहीं करते। आज तक पानी की टीडीएस जांच नहीं की गई। निगम अपने टैंकों को ही सालों तक साफ नहीं करवाता हैं। - बजरंग राजपूत, जवाहर कॉलोनी

हमारे यहां पर मछली मार्केट बूस्टर से आपूर्ति किए जाने वाले पानी कई बार दूषित आता है। इसको खान-पान में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तीन साल पहले बूस्टर शुरू हुुआ था, पर निगम की ओर से आज तक बूस्टर की सफाई नहीं करवाई गई।

- राजेंद्र भामला, सेक्टर-22

पानी गंदा आता है और उसमें बदबू आती है। हम तो पीने और भोजन पकाने के लिए रसाेई में भी आरओ के पानी का प्रयोग करते हैं। - नीतू, चावला कॉलोनी

कई बार पेयजल में सीवर का पानी मिल कर आता है। यही कारण है कि हर घर में आरओ लगा हुआ है। ट्यूबवेल और बूस्टर का पानी तो नहाने, कपड़े धोने आदि मेें प्रयोग में लाते हैं। - केके पांडेय, पूर्वी चावला कॉलोनी

कभी-कभी तो ऐसा पानी आता है कि ऊपर के टैंक को भी साफ करना पड़ता है। ट्यूबवेल का पानी खारा होने से कपड़े भी खराब हो जाते हैं। - प्रवीण कुमार, रिषी नगर

इंदौर की घटना के बाद नगर निगम पूरी तरह से सतर्क है। हर बूस्टर और ट्यूबवेल पर पानी टेस्टिंग के आदेश दिए है। निगम पानी के नमूनों को लेकर लैब में भेज रहा है। पहले निगम के ट्यूबवेल से स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक हेल्थ नमूने लेकर जांच करता था। लेकिन अब निगम खुद समय समय पर अपने पानी की टेस्टिंग करता है। - धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त, नगर निगम