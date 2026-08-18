फरीदाबाद SIR: 30 अगस्त तक दावे-आपत्ति दर्ज कराने का मौका, 3 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची का 31 जुलाई को प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। सभी मतदाता सूची को देख कर अपना नाम, पता जांच लें। किसी मतदाता नाम पहले से सूची में दर्ज है और प्रारंभिक सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है और उन्हें बीएलओ की तरफ से नोटिस दिया गया है तो वह 30 अगस्त से पहले संबंधित बीएलओ के पास अपने दावे-आपत्ति दर्ज करवा दें।

इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि जिन युवाओं की आयु पहली जुलाई-2026 काे 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वह भी 30 अगस्त तक संबंधित बीएलओ के माध्यम से फार्म छह भर कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता के नाम, पते और किसी अन्य विवरण में कोई गलती है तो वह फार्म-आठ तथा आवश्यक घोषणा पत्र भर कर उसमें सुधार करवा सकता है।

मतदाता सूची में अपने विवरण की समय से जांच करें वह मतदाता सूची में अपने विवरण की समय से जांच करें और जरूरी होने पर तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी सिन्हा ने कहा कि यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिला है तो वह निर्धारित तारीख पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें। इससे आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।