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कानों में ईयरफोन, मोबाइल पर वीडियो और सामने से आया मौत का इंजन; फरीदाबाद में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

By Sudhir BaislaEdited By: Anup Tiwari
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:04 PM (IST)

फरीदाबाद में बाटा रेलवे स्टेशन के पास दो युवकों की ट्रेन इंजन की चपेट में आने से मौत हो गई। ...और पढ़ें

दो युवकों की ट्रेन इंजन की चपेट में आकर मौत। सांकेतिक तस्वीर

दो युवकों की ट्रेन इंजन की चपेट में आकर मौत। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. फरीदाबाद में ट्रेन इंजन से टकराकर दो युवकों की मौत।

  2. कान में लीड लगाकर फोन पर वीडियो देख रहे थे।

  3. मृतकों में एक छात्र और दूसरा जिमकर्मी शामिल।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बाटा रेलवे स्टेशन के समीप कृष्णा कालोनी झुग्गी बस्ती के दो युवकों की शनिवार शाम ट्रेने के इंजन की चपेट में आकर मौत हो गई। इंजन को आता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाकर दोनों को आगाह करना चाहा लेकिन दोनों इंजन के हार्न की आवाज नहीं सुन पाएं और न ही लोगों की आवाज उन्हें सुनाई दी।

प्रत्यक्षदर्शी लोगों के मुताबिक दोनों ने कान में लीड लगा रखी थी और फोन पर वीडियो देख रहे थे। घटना शाम 4.30 बजे के आसपास की है। दोनों की उम्र 20 वर्ष के करीब है। मरने वाला एक युवक जिम में सफाई का काम करता था, दूसरा युवक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था।

दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। एक युवक का नाम सौरभ है, छात्र का नाम जितेश है।

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