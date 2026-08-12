दस साल पहले पति, फिर बेटा खोया और अब बेटी की मौत से टूट गई सुदेश, फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पार करते समय गई जान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-आगरा रेल लाइन के समीप बसी रामनगर झुग्गी निवासी 45 वर्षीय सुदेश के लिए बुधवार की सुबह काला अध्याय साबित हुई।11वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 17 वर्षीय बेटी तान्या बुधवार सुबह एनएच-एक मार्केट स्थित सरकारी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। यह सोचकर कि देर न हो जाए, छात्रा ने ऑटो की बजाय रेलवे लाइन क्रास करने का निर्णय लिया। उसे क्या मालूम था, उसके जीवन का यह आखिरी निर्णय होगा।

रेललाइन पार करते समय तान्या आगरा की ओर जा रही गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इस तरह हुआ कि शव इंजन में फंस गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद शव को इंजन से बाहर निकाला। बैग में कापी पर मिले नंबर से स्वजन को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

बुजुर्ग सास-ससुर के साथ अकेली रह गई सुदेश बेटी की मौत के बाद सुदेश की दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। दस साल पहले पति जसवंत की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सास-ससुर, बेटे तुषार व बेटी तान्या की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। सुदेश ने सोचा था कुछ साल बाद बेटा-बेटी पढ़ लिखकर सहारा बनेंगे, लेकिन पांच साल पहले उस पर फिर एक वज्रपात हुआ।

एक शाम फोन पर सूचना मिली कि बेटे की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई है। बेटे की मौत ने इस मां को अंदर से तोड़ दिया था। वह जीने की आस छोड़ चुकी थी लेकिन बेटी और बुजुर्ग सास-ससुर को किसके सहारे छोड़ती, यह सोचकर वह फिर संघर्ष में जुट गई।

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