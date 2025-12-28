PHOTOS: गलत दिशा में बाइक चलाना... दिल्ली-मथुरा हाईवे पर सबसे ज्यादा उल्लंघन, 5500 तक जुर्माना बेअसर
फरीदाबाद में वाहन चालक अक्सर हेलमेट न पहनने, मोबाइल का उपयोग करने, तीन सवारी बैठाने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करते है ...और पढ़ें
संजय शर्मा, फरीदाबाद। ट्रैफिक नियमों का पालन पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग चौराहे पर पुलिस को देखकर ही हेलमेट पहनते हैं। चौराहा पार करने के बाद वे हेलमेट उतारकर अपनी बांहों पर लटका लेते हैं। हेलमेट पहनने से गंभीर हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन युवा इससे सबक नहीं ले रहे हैं।
इसके अलावा, लोग दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं। वे एक ही गाड़ी पर तीन या चार सवारियां भी बिठाते हैं। साथ ही, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की वजह से खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये ड्राइवर न तो जुर्माने की परवाह करते हैं और न ही पुलिस से डरते हैं। यही वजह है कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद ड्राइवर अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं।
हाईवे पर गलत दिशा में आते हुए दोपहिया वाहन चालक। जागरण
अब ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ड्राइवरों पर 5500 रुपये तक का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ है। इन लापरवाह ड्राइवरों की वजह से दूसरे ड्राइवरों की जान खतरे में पड़ जाती है। गलत दिशा में जाने वाले सबसे ज़्यादा वाहन दिल्ली-मथुरा हाईवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पाए जाते हैं। यहां कई हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों की जान गई है।
बिना हेलमेट बाइक पर जाते हुए युवक। जागरण
इस मुद्दे को रोड सेफ्टी कमेटी की हर महीने होने वाली मीटिंग में उठाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर महीने गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए 10,000 से 15,000 चालान काटे जाते हैं।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की लिंक सड़क पर गलत दिशा में आते हुए बाइक सवार। इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया है। जागरण
ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस चालान काटने के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। ड्राइवरों से अपील की जाती है कि वे अपनी और दूसरे ड्राइवरों की जान की परवाह करें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें।
