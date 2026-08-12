फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते भारी वाहनों की एंट्री बंद, बृहस्पतिवार के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी
फरीदाबाद यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली जाने वाले सभी भारी वाहनों पर बुधवार रात 8 बजे से गुरुवार दोपहर 1 बजे तक ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल के लिए दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद
फरीदाबाद से दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बुधवार रात से बंद
एम्बुलेंस, दूध, फल जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से छूट मिलेगी
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, उसके तहत बुधवार रात आठ बजे से बृहस्पतिवापर दोपहर एक बजे तक दिल्ली की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
पुलिस आयुक्त कार्यालय की तरफ से मंगलवार को यह एडवाइजरी जारी की गई थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल बृहस्पतिवार को होगी, इसके उपरोक्त निर्णय लिया गया है।
दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर रहेगी रोक
एडवाइजरी की पालना के लिए यातायात पुलिस की तरफ से जिले की सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों को चिट्ठी लिखकर, फोन करके व उनके व्हाट्सएप नंबर पर एडवाइजरी शेडयूल डालकर उन्हें सूचित कर दिया है।
इसकी पालना के लिए दिल्ली आगरा राजमार्ग के फरीदाबाद-पलवल बॉर्डर पर विशेष नाकाबंदी की गई है। इसी प्रकार की नाकाबंदी फरीदाबाद-दिल्ली, फरीदाबाद-गुरुग्राम, फरीदाबाद-नोएडा बॉर्डर पर भी की गई है, ताकि जिले से कोई भारी वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करें।
14 अगस्त रात से 15 अगस्त तक प्रतिबंध
बता दें, 14 अगस्त की रात आठ बजे से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम समाप्त होने तक भी भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों तथा अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली की ओर जाने की अनुमति नहीं है।
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यह प्रतिबंध बदरपुर सीमा, पल्ला सीमा, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज सीमा, सूरजकुंड सीमा, मांगर चौकी, सीकरी राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और सेक्टर-30 कट सहित सभी दिल्ली सीमावर्ती मार्गों पर प्रभावी रहेगा।
इन वाहनों को प्रतिबंध से रहेगी छूट
हालांकि एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के अलावा दूध, फल, सब्जी, आवश्यक खाद्य सामग्री, जीवनरक्षक दवाइयां, चिकित्सा सामग्री तथा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन ले जाने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।