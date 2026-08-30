यमुना को जहर से बचाने की कवायद तेज, फरीदाबाद में 400 करोड़ से बनेंगे 3 सीईटीपी

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। यमुना नदी सहित गुरुग्राम व आगरा नहर को रसायन युक्त पानी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। औद्योगिक नगरी में यमुना एक्शन प्लान के तहत 90 एमएलडी के तीन कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीइटीपी) बनाए जांएगे।

जिसमें प्रतापगढ़ में 50 एमएलडी, मिर्जापुर में 25 और 15 एमएलडी का सीइटीपी बादशाहपुर में बनाया जाएगा। सीइटीपी बनने के बाद उद्योगों से निकलने वाला दूषित पानी साफ हो सकेगा। दूषित पानी साफ होने के बाद फिर से उद्योगों में प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही यह पानी आगरा नहर के जरिए यमुना में भी जाकर मिलता है। ऐसे में यमुना भी दूषित होती है।

15 एमएलडी क्षमता वाला होगा सीइटीपी पहले चरण में बादशाहपुर में लगेगा। यहां नगर निगम का पुराना व जर्जर एसटीपी है। जो करीब छह एकड़ जमीन पर है। इसे तोड़कर सीइटीपी बनाया जाएगा। तीनों की लागत करीब 400 करोड़ आएगी। सीइटीपी के लिए नगर निगम की ओर से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। जबकि एचएसआइआइडीसी की ओर से राशि खर्च की जाएगी।

उद्योगों ने लगाए हुए है अपनी सीइटीपी जिले में एक भी सरकारी सीइटीपी नहीं है। कई जगह उद्योगों ने अपने सीइटीपी लगाए हुए हैं लेकिन वे कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। जिले में करीब 30 हजार उद्योग हैं। इनमें से काफी उद्योग ऐसे हैं जिनमें केमिकल सहित अन्य जहरीले पदार्थ का प्रयोग होता है।

डाइंग यूनिट, केमिकल फैक्ट्रियां व एल्युमीनियम के उद्योग भी हैं। इन उद्योगाें से करीब 60 एमएलडी से अधिक दूषित पानी निकलता है। ये पानी सीवर लाइनों के माध्यम से एसटीपी तक पहुंच रहा है। एनजीटी है सख्त, पर अधिकारी लापरवाह यमुना नदी सहित नहरों में दूषित पानी डालने को लेकर एनजीटी सख्त है। कई बार जिला प्रशासन को हिदायत दी जा चुकी है लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एनजीटी के आदेश हैं कि केमिकल युक्त पानी को सीवर लाइनों में नहीं डाला जाए। इसके लिए उद्योग ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसमें डिस्चार्ज वाटर पहुंचाएंगी।

सच्चाई ये है कि जिले में पर्याप्त सीवर शोधन संयंत्र नहीं होने से हजारों लीटर पानी नालों के जरिये यमुना में गिर रहा है। उद्योगों का भी गंदा पानी चोरी छिपे नालों में डाल दिया जाता है। डीएलएफ क्षेत्र से जाएगा दूषित पानी बादशाहपुर में बनने वाले सीइटीपी में सबसे पहले डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी जाएगा। राह में पड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के उद्योगों का पानी भी लाइनाें में शामिल किया जाएगा। अब यहां देखा जा रहा है कि यहां कितने उद्योग हैं और इनसे कितना दूषित पानी निकलता है। लाइनों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।