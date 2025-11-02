Language
    मकान खरीदने के लिए जुटाए 7 लाख ले उड़े चोर, फरीदाबाद में दिनदहाड़े चोरी से मचा हड़कंप

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    फरीदाबाद में दिनदहाड़े एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक घर से 7 लाख रुपये चुरा लिए, जो मकान खरीदने के लिए रखे गए थे। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फरीदाबाद में मकान का ताला तोड़कर लोखों की चोरी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डबुआ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर सात लाख रुपये चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार मंदिर गया हुआ था। वह मंदिर से पूजा करके करीब छह घंटे बाद वापस लौटा तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था।

    पीड़ित के अनुसार अलमारी में सात लाख रुपये से भरा हुआ बैग रखा हुआ था। वह भी पूरी तरह से खाली मिला। पीड़ित का कहना था कि उनको मकान खरीदना था। इसलिए रुपये जोड़कर रखे थे।

    कालोनी में रहने वाले प्रमोद चौबे ने बताया कि वह किराए के मकान में रहते है। पिछले काफी समय से उनकी मकान खरीदने की प्लानिंग चल रही थी। एक मकान को लेकर सौदा भी तय हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर रुपये एकत्र किए थे।

    मंदिर गया था पीड़ित

    इसके साथ ही कुछ रुपये बैंक से भी लिए थे। ताकि रजिस्ट्री के दौरान नकदी की कमी नहीं पड़े। सात लाख रुपये दो अलग-अलग बैग में करके बेड के नीचे रखे थे। शनिवार दोपहर को वह घर से करीब दो किलोमीटर दूर मंदिर पूजा के लिए गए थे। जब वह वापस आए तो देखा कि मेन गेट का ताला गायब है। कमरे के अंदर घुसे तो देखा कि सारा सामान फैला हुआ है। बेड के नीचे जो रुपये से भरा बैग रखे थे। वह भी गायब थे।

    मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी छानबीन की। डबुआ थाना प्रभारी रणधीर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। चोरों को घर में रुपये होने की जानकारी थी। आसपास के लोगों से भी मामले में पूछताछ की जाएगी।