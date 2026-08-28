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फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर नहीं चाहते किरायेदार वेरिफिकेशन, RWA प्रधान पर किया हमला; जांच में जुटी पुलिस

By Harender Nagar Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:21 PM (IST)

फरीदाबाद में आरडब्ल्यूए प्रधान पर किरायेदार सत्यापन शुरू करने पर हुए हमले ने इसकी अहमियत उजागर की है। यह सत्यापन ...और पढ़ें

आरडबल्यूए प्रधान अश्विनी शुक्ला। फोटो: जागरण

आरडबल्यूए प्रधान अश्विनी शुक्ला। फोटो: जागरण

HighLights

  1. आरडब्ल्यूए प्रधान पर किरायेदार सत्यापन के कारण हमला

  2. फरीदाबाद में अपराध रोकने को सत्यापन महत्वपूर्ण

  3. अल फलाह केस ने सत्यापन की अहमियत बताई

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-82 स्थित फ्लोरिडा अपार्टमेंट सोसायटी में किरायेदारों का चरित्र और पुलिस वेरिफिकेशन शुरू कराने वाले आरडब्ल्यूए प्रधान अश्वनी शुक्ला पर जानलेवा हमले कर दिया गया।

आरोप है कि सत्यापन प्रक्रिया का विरोध करने वाले कुछ लोगों ने सेक्टर-30 में उनकी कार रोककर डंडे और रॉड से हमला किया। हमले में उनके हाथ-पैर टूट गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

घटना ने किरायेदारों के पुलिस सत्यापन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किसी सोसायटी में किराये पर रहने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने से किसे और क्यों आपत्ति हो सकती है?

पुलिस को अब मामले की जड़ तक पहुंचकर यह भी जांच करनी होगी कि सत्यापन का विरोध करने वाले लोगों के पीछे कोई अन्य वजह तो नहीं है।

वेरिफिकेशन शुरू होते ही हुआ विरोध

अश्वनी शुक्ला ने सेक्टर-31 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीपीटीपी थाना पुलिस के निर्देश पर उन्होंने फ्लोरिडा अपार्टमेंट सोसायटी में किरायेदारों का चरित्र और पुलिस वेरिफिकेशन शुरू कराया था।

आरोप है कि सोसायटी में रहने वाले राजीव अत्री और उसके कुछ साथियों ने इसका विरोध किया। शिकायत के अनुसार, राजीव अत्री और उसके साथी प्राॅपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और अधिक कमीशन लेकर कुछ असामाजिक तत्वों को किराये पर फ्लैट उपलब्ध कराते हैं।

अश्वनी शुक्ला का आरोप है कि राजीव अत्री और राहुल दूबे ने उन्हें वेरिफिकेशन का काम बंद करने की धमकी दी थी और कहा था कि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस संबंध में उन्होंने पहले बीपीटीपी थाना पुलिस को भी शिकायत दी थी।

कार रोककर डंडे और रॉड से हमला करने का आरोप

शिकायत के अनुसार, 26 अगस्त को अश्वनी शुक्ला ड्यूटी से लौट रहे थे। सेक्टर-30 में अदाणी गैस एजेंसी के पास राजीव अत्री, राहुल दूबे और आशीष पंडित ने स्कार्पियो और सेंट्रो कार से उनका पीछा किया।

आरोप है कि उनकी कार आगे लगाकर अश्वनी शुक्ला को रोक लिया गया। इसके बाद डंडे और रॉड से उन पर हमला किया गया, जिससे उनके हाथ-पैर टूट गए। आरोपितों पर पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

हमले के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। वहां एकत्र लोगों ने अश्वनी शुक्ला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

किरायेदार का वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?

फरीदाबाद जैसे औद्योगिक स्वरूप वाले शहर में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और जिलों से आकर रहते हैं। ऐसे में किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुरक्षा और अपराध पर अंकुश के लिहाज से महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

किसी सोसायटी या मकान में नया व्यक्ति किराये पर आता है तो केवल किराया और पहचान पत्र देखना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। उसका स्थायी पता, वर्तमान पता और पहचान संबंधी जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होना भी महत्वपूर्ण है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी केस से बढ़ी अहमियत

साल 2025 में अल फलाह यूनिवर्सिटी में सफेदपोश आतंक का पर्दाफाश होने के बाद किरायेदार सत्यापन की अहमियत और अधिक सामने आई थी। इस नेटवर्क से जुड़ा डा. मुजम्मिल किराये के कमरे में विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी।

यह मामला बताता है कि किराये के मकान या फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके ठिकाने की जानकारी का रिकॉर्ड में होना सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।

अपराध के बाद याद आता है वेरिफिकेशन

फरीदाबाद में पहले भी अपराध की घटनाओं के बाद किरायेदारों के सत्यापन को लेकर पुलिस सक्रिय होती रही है।

जुलाई 2021 में हेरोइन तस्करी के एक मामले के बाद पुलिस ने जिले में किराये पर रहने वाले लोगों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया था कि आरोपितों ने किराये के फ्लैट का इस्तेमाल रैकेट चलाने के लिए किया था।

इसके बाद दिल्ली में आतंकी घटना के बाद नवंबर 2025 में फरीदाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। इस दौरान किरायेदारों के साथ होटल, पीजी, गेस्ट हाउस और अन्य जगहों पर ठहरने वाले लोगों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।

यानी किसी अपराध के बाद पुलिस के लिए संदिग्ध की पहचान, उसके ठिकाने और पिछले पते तक पहुंचने में किरायेदार सत्यापन की जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

किरायेदार का वेरिफिकेशन कैसे कराएं?

  • किरायेदारों के सत्यापन के लिए मकान मालिक विभिन्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
  • हरियाणा पुलिस के हरसमय, ई-सरल और जनसहायक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • किरायेदार के वेरिफिकेशन के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित है।
  • दूसरे जिले या राज्य के निवासी किरायेदार के सत्यापन के लिए 21 दिन की निर्धारित समयसीमा है।
  • सत्यापन प्रक्रिया में किरायेदार की पहचान और पते सहित अन्य संबंधित जानकारी की जांच की जाती है।

सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया का विरोध क्यों?

फ्लोरिडा सोसायटी में आरडब्ल्यूए प्रधान पर हुए हमले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किरायेदारों के पुलिस वेरिफिकेशन जैसी सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया का विरोध क्यों किया गया। पुलिस की जांच से ही स्पष्ट होगा कि इस विवाद के पीछे केवल व्यक्तिगत मतभेद थे या फिर कोई और वजह।

फिलहाल, यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि किरायेदार सत्यापन को केवल कागजी औपचारिकता मानकर नजरअंदाज करना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर साबित हो सकता है।

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