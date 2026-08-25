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जागरण प्रभाव : सूरजवैली में पानी निकालने के लिए निगम ने लगाए चार पंप, लोग बोले- धन्यवाद दैनिक जागरण

By deepak pandey Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Tue, 25 Aug 2026 12:55 PM (IST)

फरीदाबाद के शिवदुर्गा विहार स्थित सूरजवैली में जलभराव से जूझ रहे 100 से अधिक परिवारों को राहत मिली है। नगर निगम ने पानी निकालने के लिए चार बड़े पंप लगाए हैं, जिसके बाद निवासियों ने दैनिक जागरण काे धन्यवाद कहा।

नगर निगम ने जलभराव में बंधक बने 100 से अधिक परिवारों को निजात देने के लिए चार बड़े पंप लगा दिए। वीडियो ग्रैब

नगर निगम ने जलभराव में बंधक बने 100 से अधिक परिवारों को निजात देने के लिए चार बड़े पंप लगा दिए। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. सूरजवैली में 100 से अधिक परिवार जलभराव से प्रभावित।

  2. नगर निगम ने पानी निकासी के लिए चार बड़े पंप लगाए।

  3. दैनिक जागरण ने जलभराव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली से सटे शिवदुर्गा विहार के सूरजवैली में आखिरकार लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई। नगर निगम ने जलभराव में बंधक बने 100 से अधिक परिवारों को निजात देने के लिए चार बड़े पंप लगा दिए। जिससे पानी को निकाला जा सके।

दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा

इसके साथ ही निगम स्थाई समाधान के लिए एस्टीमेट तैयार कर रहा है। दैनिक जागरण ने 20 अगस्त को जलभराव के दलदल में फंसे 100 परिवार , बच्चों को कंधों पर छोड़ रहे स्कूल हैडिंग से खबर को प्रकाशित किया था। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों की आपबीती भी सुनाई थी।

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दैनिक जागरण ने मौके पर जागरण लोगों की पीड़ा को सुनते हुए खबर को प्रकाशित की थी।

बरसात में हर बार हो जाता है जलभराव

सूरजवैली काफी नीचे बसा होने के कारण वर्षा के समय यहां पर काफी जलभराव हो जाता है। पानी को पंप के माध्यम से हर साल निकाला जाता था। लेकिन पिछले साल पंप में खराबी आने के कारण इस बार पानी निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। जिसके बाद लोगों ने दैनिक जागरण से मदद की गुहार लगाई।

लोगों ने जताया आभार

दैनिक जागरण ने मौके पर जागरण लोगों की पीड़ा को सुनते हुए खबर को प्रकाशित किया। कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया पानी निकासी को लेकर चार बड़े पंप लगा दिए गए है। इसके साथ ही स्थाई समाधान भी खोजा जा रहा है। सूरजवैली निवासी सुनीता देवी, लक्ष्मी और स्नेहा सहित सहित अन्य निवासियों से दैनिक जागरण का आभार जताया।

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