फरीदाबाद में चीनी के दाम में 20 दिन में 19 रुपये का उछाल, त्योहारों की मिठास पर महंगाई की मार

सुभाष डागर, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही चीनी के बढ़ते दामों ने मिठास का बजट बिगाड़ दिया है। करीब 20 दिन में चीनी की कीमत में लगभग 19 रुपये प्रति किलोग्राम तक का उछाल आया है। अचानक बढ़े दामों से जहां आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है, वहीं मिठाई और बेकरी कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है।

कारोबारियों का कहना है कि यदि कीमतों में इसी तरह तेजी जारी रही तो आगामी त्योहारों पर मिठाइयों के दाम बढ़ाना मजबूरी हो सकती है। थोक बाजार में चीनी के भाव बढ़ने का असर अब खुदरा बाजार में भी दिखाई देने लगा है।

दुकानदारों के अनुसार आपूर्ति और बाजार में बढ़ती मांग के कारण कीमतों में तेजी आई है। त्योहार नजदीक आने के साथ ही चीनी की खपत बढ़ने की संभावना है, ऐसे में आने वाले दिनों में दाम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

हर माह 200 मीट्रिक टन खपत जिले की आबादी 30 लाख से अधिक है और हर महीने 200 मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है। चीनी शुक्रवार को 63 रुपये प्रति किलोग्राम थी। जबकि 20 दिन पहले 43 से 44 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत थी।