फरीदाबाद में 12वीं की छात्रा की मौत, पिता बोले- बिरयानी खाने पर 4 घंटे खड़ा रखा, परेशान होकर कूद गई बेटी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले के एक स्कूल में 12वीं की नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पिता बोले-4 घंटे क्लास के बाहर खड़ा रखा छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी क्लास में बिरयानी खा रही थी। उनका आरोप है कि इस बात को लेकर क्लास टीचर ने छात्रा को करीब चार घंटे तक क्लास के बाहर खड़े रहने की सजा दी थी। पिता के अनुसार, इस सजा से परेशान होकर छात्रा स्कूल की छत पर पहुंच गई और वहां से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

घर से बिरयानी लेकर नहीं गई थी छात्रा पिता ने बताया कि छात्रा घर से बिरयानी लेकर स्कूल नहीं गई थी। उनके अनुसार, ऐसा अनुमान है कि बच्चों ने स्कूल के बाहर से बिरयानी खरीदी थी। घटना के बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।