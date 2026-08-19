फरीदाबाद में खूनी वारदात: नौकरी करने को कहा तो भड़का बेटा, पिता की छाती और कमर पर घोंपा चाकू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र की भीम बस्ती में नौकरी करने की बात कहने पर एक युवक ने अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपित ने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से पिता की कमर और छाती पर कई वार किए।

शोर मचाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। घायल पिता को उनकी पत्नी ने बीके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपित बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला? घायल का नाम बालकिशन उम्र 46 साल है। बालकिशन ने बताया कि 16 अगस्त की शाम करीब चार बजे वह अपनी पत्नी पूनम और दोनों बेटों विकास उर्फ विक्की और योगेश उर्फ योगी के साथ घर पर थे। इस दौरान वह और उनकी पत्नी अपने बड़े बेटे 22 वर्षीय विकास को कहीं नौकरी करने के लिए कह रहे थे।

बालकिशन के अनुसार नौकरी करने की बात पर विकास गाली-गलौच करने लगा। उन्होंने उसे गाली देने से मना किया तो विकास ने घर में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और उन पर हमला कर दिया। चाकू के वार से उनकी कमर और छाती पर चोट लगी।

उन्होंने शोर मचाया तो विकास जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग गया। इसके बाद पत्नी पूनम घायल बालकिशन को बीके अस्पताल लेकर पहुंचीं। उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली रेफर कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर धारदार हथियार से लगी तीन चोटों का उल्लेख किया गया है।