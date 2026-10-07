गजब हो गया! फरीदाबाद में युवक पर चलाई गोली, सड़क से टकराकर खुद के ही दोस्त के पैर में जा घुसी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी-एक स्थित वी-2 काम्प्लेक्स के सामने युवक पर जान से मारने की नीयत से चलाई गई गोली उसे लगने के बजाय सड़क से टकराकर आरोपित के ही साथी के पैर में जा लगी।

दो अक्टूबर को हुई इस वारदात के मामले में अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने दो आरोपितों गर्व भाटिया और हिमांक भाटिया उर्फ हन्नी, निवासी एनआईटी एक को गिरफ्तार किया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, गांव सारन के जाटव मोहल्ला निवासी विवेक ने शिकायत दी थी कि दो अक्टूबर की सुबह वह अपने दोस्तों प्रथम, हरमन और कृष्णकांत के साथ एनआईटी स्थित वी-2 काम्प्लेक्स के सामने एक नंबर मार्केट में गया था। वह और उसका दोस्त हरमन कार से उतरकर दुकान की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान वहां पहले से कार में बैठे गर्व भाटिया ने उसे आवाज देकर बातचीत शुरू कर दी।

बहस के बाद दोस्त ने निकाली पिस्तौल और चला दी गोली पुलिस जांच में सामने आया कि गर्व और विवेक की पहले से जान-पहचान थी। दोनों के बीच बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान गर्व का साथी नूर वहां पहुंचा और विवेक के साथ गाली-गलौज करने लगा।

आरोप है कि नूर ने पिस्तौल निकालकर विवेक पर गोली चला दी। विवेक गोली की चपेट में आने से बच गया। गोली सड़क पर जा लगी और वहां से टकराकर वापस उछली, जो आरोपितों के ही साथी हिमांक भाटिया उर्फ हन्नी के पैर में जा लगी। गोली लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और विवेक वहां से भाग गया।