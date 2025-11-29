फरीदाबाद: प्लॉट विवाद में पीड़ित पर ही केस दर्ज करने वाला SHO निलंबित, जांच में मिली लापरवाही

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-85 में प्लाट विवाद के मामले में पीड़ित पर ही मामला दर्ज करने वाले खेड़ी पुल थाने के प्रभारी कुलदीप दहिया को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की शिकायत पीडित ने पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता को दी थी। पुलिस आयुक्त ने एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार को जांच सौंपी।

जांच में थाना प्रभारी का कसूर माना गया। रिपोर्ट मिलने के बाद अब कार्रवाई की गई है। अब खेड़ी पुल धाने का प्रभारी देवेंद्र को लगा दिया गया है। देवेंद्र इससे पहले मेट्रो थाना प्रभारी थे। उधर मेट्रो थाना प्रभारी मनीष को लगा दिया है।