Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: प्लॉट विवाद में पीड़ित पर ही केस दर्ज करने वाला SHO निलंबित, जांच में मिली लापरवाही

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:11 AM (IST)

    फरीदाबाद में प्लॉट विवाद के मामले में लापरवाही बरतने पर एसएचओ निलंबित कर दिए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के बजाय शिकायतकर्ता पर ही मामला दर्ज कर लिया था। जांच में लापरवाही उजागर होने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबित एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-85 में प्लाट विवाद के मामले में पीड़ित पर ही मामला दर्ज करने वाले खेड़ी पुल थाने के प्रभारी कुलदीप दहिया को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की शिकायत पीडित ने पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता को दी थी। पुलिस आयुक्त ने एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार को जांच सौंपी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में थाना प्रभारी का कसूर माना गया। रिपोर्ट मिलने के बाद अब कार्रवाई की गई है। अब खेड़ी पुल धाने का प्रभारी देवेंद्र को लगा दिया गया है। देवेंद्र इससे पहले मेट्रो थाना प्रभारी थे। उधर मेट्रो थाना प्रभारी मनीष को लगा दिया है।

    पुलिस के अनुसार खेड़ी पुल थाने में पीड़ित पर यह मामला 15 नवंबर को दर्ज किया गया था। जबकि यह प्लाट पीड़ित का ही था। वह फरियाद लगाते रहे लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी और दूसरे पक्ष का साथ दिया। प्लाट 250 वर्ग गज का था। सूत्रों के अनुसार मामले में दूसरे पक्ष और एसएचओ की मिलीभगत की आशंका है।