फरीदाबाद में सीवर समस्या से राहत, नई पाइपलाइन से जलभराव होगा दूर
फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुरानी सीवर लाइनों को बदलने का फैसला लिया गया है। निगम 71 लाख रुपय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। संजय कॉलोनी की 44 फुट रोड पर जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के लिए पुरानी सीवर लाइनों को बदलने का फैसला लिया गया है। निगम इस रोड पर ₹7.1 मिलियन की लागत से 36 इंच की सीवर लाइन बिछाएगा। अभी 10 इंच की सीवर लाइन डाली गई है, जिससे ओवरफ्लो की समस्या हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लाइन आबादी के हिसाब से काफी छोटी है।
सेक्टर 22 में ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के लिए निगम दीनदयाल पार्क में एक डिस्पोजल फैसिलिटी भी बनाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हल्की बारिश में भी सेक्टर 22 की सड़कों पर काफी जलभराव हो जाता है। निवासियों ने कई बार पार्षद और नगर आयुक्त से शिकायत की है।
संजय कॉलोनी में 20 साल पहले सीवर लाइन बिछाई गई थी
संजय कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र ने बताया कि 44 फुट रोड पर 20 साल पहले 10 इंच की सीवर लाइन बिछाई गई थी। उस समय आबादी काफी कम थी। लेकिन, जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, सीवर लाइन की कैपेसिटी कम होती गई। इस वजह से सीवर ओवरफ्लो होने लगा। इसलिए, निगम से सीवर लाइन बदलने की मांग की गई। अब 10 इंच की लाइन की जगह 36 इंच की लाइन डाली जाएगी। निगम ने इसके लिए 71 लाख रुपये का टेंडर भी जारी कर दिया है।
सेक्टर 22 के दीनदयाल पार्क में बनेगा डिस्पोजल
सेक्टर 22 और 23 में पानी भरने की समस्या को दूर करने के लिए दीनदयाल पार्क में डिस्पोजल बनाया जाएगा। इसके साथ ही, पानी की स्टॉर्म लाइन भी बिछाई जाएगी। सेक्टर 22 में पानी निकासी न होने से भी लोगों को परेशानी होती है। बारिश के दिनों में इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। पानी भरने की समस्या को लेकर लोग कई बार विरोध कर चुके हैं।
काफी समय से सड़क पर सीवर लाइन बदलने की मांग की जा रही है। कई बार नगर निगम कमिश्नर और पार्षद से शिकायत की जा चुकी है। अब लोगों को राहत मिलेगी। -पीपी राठौर, स्थानीय निवासी, संजय कॉलोनी
संजय कॉलोनी और सेक्टर 22 में काफी समय से पानी भरने की समस्या है। इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। इसके बाद सीवर लाइन बदलने और डिस्पोजल सिस्टम बनाने का फैसला लिया गया।
-संगीता भारद्वाज, वार्ड 4
संजय कॉलोनी में सीवर लाइन और दीनदयाल पार्क में डिस्पोजल सिस्टम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
-हरीश कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नगर निगम
