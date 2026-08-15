फरीदाबाद सेक्टर 76 में सीवर जाम से हाहाकार, करोड़ों के घर बने बदबू का अड्डा

मैंने यह सोचकर सेक्टर में घर बनाया था कि सुकून और सुविधाओं के साथ रहेंगे। मेरे बच्चे अब परेशान हैं। यह कहते हैं कि यदि इस तरह की समस्याओं का सामाना करना पड़ेगा तो इतना पैसा खर्च करने का फायदा क्या रहा।

- सतपाल बैसला, वी ब्लाक, सेक्टर-76, फरीदाबाद

सेक्टर-76 में सभी सड़कें टूटी पड़ी है। ड्रेनेज लाइन चालू नहीं है। निवासियों से अनाप-शनाप शुल्क वसूले जा रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी में समस्याओं और अवैध वसूली का मुद्दा उठाया था लेकिन अधिकारी समाधान नहीं करना चाहते। इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना होगा।

- रणजीत सिंह, समाजसेवी सेक्टर-76, फरीदाबाद।

हमने शिकायत ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष रखी थी। विभागों को समाधान करने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। गैरकानूनी तरीके से लोगों से अवैध वसूली हो रही है। कुछ बाहरी लोगों ने पार्क के आसपास टीन टप्पर डालकर कब्जे कर लिए हैं। पार्क व सेक्टर की खूबसूरती बिगड़ चुकी है। पुलिस प्रशासन वेरीफिकेशन नहीं करता।

- विनोद नागर, प्रधान, आरडब्ल्यूए-सेक्टर-76, फरीदाबाद।

सीवर लाइन जाम को लेकर मेरे पास आरडब्ल्यूए की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उनका समाधान करा दिया जाएगाा।

-संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण