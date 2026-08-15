फरीदाबाद सेक्टर 76 में सीवर जाम से हाहाकार, करोड़ों के घर बने बदबू का अड्डा
फरीदाबाद के सेक्टर 75-76 में सीवर लाइन जाम होने से बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे करोड़ों रुपये खर्च कर घर बनाने वाले निवासी परेशान हैं।
HighLights
सेक्टर 75-76 में सीवर जाम से सड़कों पर पानी।
करोड़ों खर्च कर घर बनाने वाले निवासी बदबू से परेशान।
तीन एजेंसियों की लापरवाही से समस्या का नहीं समाधान।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-75-76 मास्टर रोड की ग्रीन बेल्ट को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने लाखों रुपये खर्च करके बेहद सुंदर बनाया था। इस ग्रीन बेल्ट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपीए) की मेन सीवरेज लाइन गुजर रही है। वह अक्सर जाम रहती है। इसके बाद सीवरेज का बदबूदार पानी सेक्टर-76 की रोड पर बहने लगता है।
इन दिनों यह पानी इतना ज्यादा बह रहा है कि लोगों का पैदल निकलना दुश्वार हो चुका है। पानी भरा होने के कारण सड़क भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क के निर्माण का जिम्मा बीपीटीपी कंपनी का है। इस एक समस्या के समाधान के लिए तीन एजेंसियां जिम्मेदार बन चुकी है। यहां करोड़ों रुपये लगाकर घर बनाने वाले लोग परेशान हैं। वे मेल कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, कार्यालयाें के चक्कर काट रहे हैं लेकिन समाधान कहीं से भी नहीं निकल पाया है।
मैंने यह सोचकर सेक्टर में घर बनाया था कि सुकून और सुविधाओं के साथ रहेंगे। मेरे बच्चे अब परेशान हैं। यह कहते हैं कि यदि इस तरह की समस्याओं का सामाना करना पड़ेगा तो इतना पैसा खर्च करने का फायदा क्या रहा।
- सतपाल बैसला, वी ब्लाक, सेक्टर-76, फरीदाबाद
सेक्टर-76 में सभी सड़कें टूटी पड़ी है। ड्रेनेज लाइन चालू नहीं है। निवासियों से अनाप-शनाप शुल्क वसूले जा रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी में समस्याओं और अवैध वसूली का मुद्दा उठाया था लेकिन अधिकारी समाधान नहीं करना चाहते। इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना होगा।
- रणजीत सिंह, समाजसेवी सेक्टर-76, फरीदाबाद।
हमने शिकायत ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष रखी थी। विभागों को समाधान करने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। गैरकानूनी तरीके से लोगों से अवैध वसूली हो रही है। कुछ बाहरी लोगों ने पार्क के आसपास टीन टप्पर डालकर कब्जे कर लिए हैं। पार्क व सेक्टर की खूबसूरती बिगड़ चुकी है। पुलिस प्रशासन वेरीफिकेशन नहीं करता।
- विनोद नागर, प्रधान, आरडब्ल्यूए-सेक्टर-76, फरीदाबाद।
सीवर लाइन जाम को लेकर मेरे पास आरडब्ल्यूए की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उनका समाधान करा दिया जाएगाा।
-संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण