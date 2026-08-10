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    फरीदाबाद सेक्टर-25 में गटर में गिरने से दो की मौत, एक का शव बरामद और दूसरे की हो रही तलाश; पुलिस तैनात

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 03:19 PM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-25 में इम्पीरियल ऑटो कंपनी के पास गटर में गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। एक शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जा ...और पढ़ें

    HighLights

    1. फरीदाबाद सेक्टर-25 में गटर में गिरने से दो की मौत।

    2. एक व्यक्ति का शव बरामद, दूसरे की खोजबीन जारी है।

    3. घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात, स्थानीय लोगों में नाराजगी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-25 में इम्पीरियर ऑटो कंपनी के पास गटर में गिरने से दो व्यक्तियो की मौत होने का मामला सामने आया है। तलाशी के दौरान गटर में से एक का शव बरामद हो गया है। वहीं, दूसरे की खोजबीन चालू है। घटना के बाद से आस-पास के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस संबंध बताया जा रहा है कि दोनों को सफाई के काम के लिए बुलाया गया था। मगर इसी बीच यह हादसा हो गया। 

    यह खबर अपडेट की जा रही है।