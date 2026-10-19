फरीदाबाद के सेक्टर-23 में एक घर में सिलिंडर में लगी आग, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर-23 स्थित मकान में सुबह अचानक से घरेलू सिलिंडर में आग लग गई। आग लगने से पूरे घर में आफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, पहले तो परिवार के सभी सदस्यों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग नहीं बुझने पर दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

घर में चल रही थी पूजा की तैयारी

सेक्टर-23 में रहने वाले रामनाथ ने बताया कि सुबह घर में कंजक पूजन की तैयारी चल रही थी। इस दौरान घरेलू सिलिंडर में एक दम से आग लग गई। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया।